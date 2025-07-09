丹娜絲颱風災後邁入第4天 東山居民歡呼：總算等到電來了！

丹娜絲颱風災後邁入第4天，台南截至9日中午12點仍有5萬餘戶待復電，停電範圍以鹽水、學甲、後壁及東山等區域為主；東山、東原山區不少居民已有3天沒水、沒電，連日來寢食難安，甚至只能接雨水應急，今早部分地區總算復電，也讓居民開心直呼「總算等到電來了！」

市議員李宗翰說，感謝警義消分隊支援3、4台水車到東原青山一帶協助供水，山區目前住家的屋頂雖狀況還算良好，但電力、自來水到來比較慢，且因平地水箱沒有水，導致山區復水進度緩慢，預計要到今天晚上或深夜才能有自來水，期待台電能再加緊腳步，改善山區供水供電情況。

他提到，白河、後壁及東山一帶平地有許多住家屋頂被掀開，呼籲市長黃偉哲應該多來溪北平地、山區走一走、看一看，才能知道該怎麼幫助災民，目前僅有高雄的機械進駐，也希望市府趕緊請求其他縣市機械支援，尤其是山貓、怪手、抓斗車及配合的連結車等，這些都是災後重建必要的機具。

居民指出，東山區東原、青山社區有許多居民是高齡長者，且不少需仰賴血氧機維生，因颱風來襲停電後，只好趕緊將長輩送醫治療，再者，這幾天晚上住家沒有電，也很害怕長輩在家中不慎跌倒受傷。

另外，自颱風來襲當晚開始停電，停2、3天了，今天直到10點多電力總算來了，這幾天都寢食難安，且沒水沒電真的很不方便，已經連吃好幾天泡麵，甚至只能接雨水洗衣服。

台南市消防局今也調派永華、安平、南門及灣裡等多處消防水車，前往東山、白河一帶社區進駐供水，消防員也說，「看到山區的慘況，真的感覺是兩個不同的世界」。