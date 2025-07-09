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丹娜絲重創台南…白河國小鐵門被吹垮 居民：20多年來首見這麼嚴重

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
網友sammy_lived_昨天晚間8時許也在threads上分享，阿嬤家2樓屋頂被摧毀，這幾天又會下雨，一直滴到一樓，阿嬤還是堅持要。圖／threads網友sammy_lived_授權提供
網友sammy_lived_昨天晚間8時許也在threads上分享，阿嬤家2樓屋頂被摧毀，這幾天又會下雨，一直滴到一樓，阿嬤還是堅持要。圖／threads網友sammy_lived_授權提供

丹娜絲颱風重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。

永安里是白河區人口最多的里，有多處機關設立且商店林立；網友mia_88_0720昨天晚間8時許，在threads上分享永安里的照片指出，到現在很多地方還是沒水沒電沒收訊，這邊是偏鄉，許多獨居老人，看到這些場景覺得很難過，路上很多障礙都還沒清除。

照片中可見包括白河國小電動伸縮門遭吹垮，居民家裡的大門、屋頂、窗戶都被摧毀，招牌斷裂，攤車被吹倒，大片遮雨棚掉落；網友紛紛回覆「白小真的恐怖，連那麼重的電動鐵門都被吹翻」、「聽說白中也是狀況慘烈」、「第一張照片是從小吃到大的早餐店」。

網友sammy_lived_昨天晚間8時許也在threads上分享，阿嬤家2樓屋頂被摧毀，這幾天又會下雨，一直滴到一樓，阿嬤還是堅持要住；她表示，阿嬤住在白河內角，在嘉義縣市旁邊，希望能有賣帆布及可以協助蓋起來的廠商，網友也紛紛幫忙轉發、推廣，希望能有人能前往協助。

人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
網友sammy_lived_昨天晚間8時許也在threads上分享，阿嬤家2樓屋頂被摧毀，這幾天又會下雨，一直滴到一樓，阿嬤還是堅持要。圖／threads網友sammy_lived_授權提供
網友sammy_lived_昨天晚間8時許也在threads上分享，阿嬤家2樓屋頂被摧毀，這幾天又會下雨，一直滴到一樓，阿嬤還是堅持要。圖／threads網友sammy_lived_授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹，白河國小電動鐵門直接遭吹垮，許多人家裡都掀蓋，沒有屋頂；居民指出，住了20幾年，第一次看到這麼嚴重的災情。圖／threads網友mia_88_0720授權提供
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