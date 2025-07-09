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颱風災情嘉南占75% 中央災害應變中心提醒復災安全

中央社／ 台北9日電

中央災害應變中心今天表示，颱風丹娜絲全國災情8040件，台南市和嘉義縣市占逾75%；仍有7萬多戶停電，已調跨區上千人搶修；有鑑於新北市水域救援意外，提醒復災值勤首重安全。

中央災害應變中心上午召開第12次工作會報，由副指揮官、內政部消防署長蕭煥章主持。

災情監控及搜索救援組報告表示，全國災情總計達8040件，前3多災情分別為台南市4349件、嘉義市1644件和嘉義縣815件。

傷亡統計部分，颱風造成2人死亡（台南市）、708人受傷，以台南市傷者286人最多，嘉義市173人、嘉義縣150人。

內政部國土管理署表示，因嘉南地區受創深，嘉義縣市及台南市都提出請求協助災後復原工作，中央單位和地方9縣市都加入救災。

由於強降雨不斷，水電維生組說，今天仍造成17件積淹水事件，還有4件未退水，分別位於嘉義縣、彰化縣和台中市。

此外，這次全國曾停電逾88萬戶，待修復7萬2882戶（復電率91.75%），已調派跨區支援搶修人力150班、1005人前往嘉義及台南地區支援，期望今天深夜11時復電；電信市話曾中斷1萬2258戶、待修復1192戶，基地台受損1367座、待修復430座。

農林漁牧組表示，這次農業災情通報總損失約新台幣14億5877萬元，以嘉義縣損失5億8546萬元（占40%）、台南市損失4億6980萬元（占32%）、雲林縣損失2億7155萬元（占19%）、彰化縣損失4618萬元（占3%）、高雄市損失3692萬元（占3%）及屏東縣損失3390萬元（占2%）較為嚴重。

此外，農作物受損以文旦柚較嚴重，損失2億998萬元；其次為香蕉、竹筍、柳橙及椪柑等。

菜價部分，因颱風後供應量減，且受損蔬菜品質參差，整體量減價跌。台北果菜批發市場今天交易量1272公噸，較8日減少102公噸（-7.4%）；平均每公斤交易價格32.1元，較8日下跌4.2元（-11.6%）。

交通工程組提到，觀光方面，馬祖地區截至昨天的總滯留人數約703人，今天疏運量能足夠；另包括澎湖、小琉球、綠島和蘭嶼均無滯留旅客。

疏散撤離部分，截至上午8時30分止，共11縣市進行疏散撤離，累計撤離人數共3780人；收容安置組部分，仍有台南市開設11處收容安置處所，收容安置68人。

針對災後復原工作，環境部表示，督導地方環保局環境整頓作業，經統計環保清潔人力641人次、清潔車輛95輛，清除污泥計53.7公噸、一般廢棄物（含垃圾）74.445公噸。並加強災後登革熱預防工作。

蕭煥章裁示，針對民生事項盡快處理，尤其是搶修電力部分；話鋒一轉提到昨天新北市水域救援意外，造成1名消防員罹難、2人還在加護病房治療，是大家所不樂見事故，提醒復災值勤者要將安全放在第一位。

丹娜絲颱風

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