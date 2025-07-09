台電人員冒電雨惡劣天氣出勤 力拚搶修嘉縣剩餘3萬多停電戶復電

丹娜絲強風造成嘉義縣25萬多戶停電，災後3天，台電人員全力搶修，剩3萬7433戶停電，清晨起嘉義雷雨不斷，雨勢大又急，天空籠罩颱風外圍環流下惡劣天候中，台電搶修團隊不畏大雨，力拚復電最後一里路。

災後搶修第3天，仍有許多用戶停電，生活大受影響，台電嘉義區處一早動員所有搶修人員，冒著風雨整裝出勤。外援工作班與承攬商也在清晨陸續集結報到，分派任務後火速奔赴各地災損現場。

雷雨中，路面泥濘、樹倒線斷，復電難度倍增，但搶修人員與公所清潔隊員並肩作戰，不畏濕滑與風勢，合力清除倒樹、招牌與雜物，只為儘快打通進場通道。

障礙一清除，台電人馬上展開作業，不耽擱一分鐘。「要讓每戶人家早點開燈，是我們的責任。」現場外線人員這樣說。無論天候多惡劣，腳下泥濘、身上濕透，手上的工具與肩上的任務從不放鬆。