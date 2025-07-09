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林俊憲拚服務迎戰明年選舉 台南七股設災區服務站提供物資與充電支援

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲在台南七股設災區服務站，提供充電設備讓居民充電。圖／林俊憲服務處提供
立委林俊憲在台南七股設災區服務站，提供充電設備讓居民充電。圖／林俊憲服務處提供

民進黨立委林俊憲力拚黨內初選出線，代表參選台南市長不停歇，南市受丹娜絲颱風侵襲受災嚴重，連日來到災區關心災情，也爭取提高補助額度及貸款零利率獲總統支持。他並在災情嚴重的七股設置災區服務站，提供乾糧、瓶裝水與其他生活必需品，設置行動充電站，解決停電期間居民手機與電器無法充電的困擾。

林俊憲表示，颱風過後獲知多個行政區災情慘重，第一時間投入勘災與協調救援工作，持續關心地方受災情形，並協助募集多項救援物資，提供災民所需。昨天並在七股設立災區服務站，提供乾糧、瓶裝水與其他生活必需品給需要的民眾，因停電關係，手機沒電無法使用，以及生活用電器無法充電的困擾，特別與在地企業玖輪陽（偉勁電池）合作，設置行動充電站，解決無法充電的問題，獲地方居民好評。

他說，連日來服務團隊主動挨家挨戶拜訪，實地了解民眾急需與困難，並協助對外傳遞災情資訊，讓援助資源得以精準送達。災後復原絕不是一兩天的事情，感謝各界善心物資的挹注，他與團隊會持續奔走，做民眾的後盾，讓七股早日恢復正常生活。

林俊憲強調，未來將持續關注重建進度，並要求相關單位加快電力與基礎設施修復腳步，讓鄉親的生活早日回到正軌。

丹娜絲颱風

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