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影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」
丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股頂山里目前有水，但仍停電；民眾紛紛返回老家探視長輩，並將災情上傳到社群媒體，希望能有更多人看見。
頂山里北與將軍區鯤溟里、將軍里為界，東與後港里為界，西與西寮里為界，南以大寮排水與鹽埕里、中寮里為界，面積6.1平方公里，依據佳里戶政事務所統計，目前人口786人（2025年月）；全村共同祭祀原「保興宮」的「頂山代天府」以及村落東北方路口的林元帥廟。
老家也在七股頂山的網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。他接受本報採訪表示，目前有水，但是沒有電，也沒有網路，阿嬤是70歲的頂山里民。
路易斯描述，整區像荒城一樣，根本就是末日了，真的很嚴重，房子直接被吹垮，昨天有國軍來幫忙，立委郭國文也有來；這裡都是老人家居多，沒有辦法讓消息放出去，他希望大家多多轉傳，希望當地災情能夠被看見，讓居民（老人居多）可以早點恢復正常生活。
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