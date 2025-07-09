影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股頂山里目前有水，但仍停電；民眾紛紛返回老家探視長輩，並將災情上傳到社群媒體，希望能有更多人看見。

頂山里北與將軍區鯤溟里、將軍里為界，東與後港里為界，西與西寮里為界，南以大寮排水與鹽埕里、中寮里為界，面積6.1平方公里，依據佳里戶政事務所統計，目前人口786人（2025年月）；全村共同祭祀原「保興宮」的「頂山代天府」以及村落東北方路口的林元帥廟。

老家也在七股頂山的網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。他接受本報採訪表示，目前有水，但是沒有電，也沒有網路，阿嬤是70歲的頂山里民。