快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股頂山里目前有水，但仍停電；民眾紛紛返回老家探視長輩，並將災情上傳到社群媒體，希望能有更多人看見。

頂山里北與將軍區鯤溟里、將軍里為界，東與後港里為界，西與西寮里為界，南以大寮排水與鹽埕里、中寮里為界，面積6.1平方公里，依據佳里戶政事務所統計，目前人口786人（2025年月）；全村共同祭祀原「保興宮」的「頂山代天府」以及村落東北方路口的林元帥廟。

老家也在七股頂山的網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。他接受本報採訪表示，目前有水，但是沒有電，也沒有網路，阿嬤是70歲的頂山里民。

路易斯描述，整區像荒城一樣，根本就是末日了，真的很嚴重，房子直接被吹垮，昨天有國軍來幫忙，立委郭國文也有來；這裡都是老人家居多，沒有辦法讓消息放出去，他希望大家多多轉傳，希望當地災情能夠被看見，讓居民（老人居多）可以早點恢復正常生活。

網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供
網友路易斯在臉書社團「台南大小事」分享颱風過後的照片，指出阿嬤在颱風過後眼見斷水斷電也斷網，一直哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／臉書網友路易斯授權提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲重創台南...白河甘宅仍停電 居民：生活像被按下強制關機

「台灣小京都」檜意森活村通過丹娜絲風災考驗 樹倒休園3天清理

影／丹娜絲重創南台灣 國民黨團籲擴大災損補助

丹娜絲重創嘉南縣市校園 鄭英耀宣布首波援助緊急搶修經費

相關新聞

丹娜絲颱風災後邁入第4天 東山居民歡呼：總算等到電來了！

丹娜絲颱風災後邁入第4天，台南截至9日中午12點仍有5萬餘戶待復電，停電範圍以鹽水、學甲、後壁及東山等區域為主；東山、東...

丹娜絲重創台南…白河國小鐵門被吹垮 居民：20多年來首見這麼嚴重

丹娜絲颱風重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，人口有3464人的白河區永安里也慘不忍睹...

台電人員冒電雨惡劣天氣出勤 力拚搶修嘉縣剩餘3萬多停電戶復電

丹娜絲強風造成嘉義縣25萬多戶停電，災後3天，台電人員全力搶修，剩3萬7433戶停電，清晨起嘉義雷雨不斷，雨勢大又急，天...

林俊憲拚服務迎戰明年選舉 台南七股設災區服務站提供物資與充電支援

民進黨立委林俊憲力拚黨內初選出線，代表參選台南市長不停歇，南市受丹娜絲颱風侵襲受災嚴重，連日來到災區關心災情，也爭取提高...

高雄馳援台南重災區 黃偉哲：感謝陳其邁 加速災後重建

颱風丹娜絲挾帶強風豪雨重創台南溪北地區，後壁、東山、白河等地災情慘重，台南市政府昨全面動員展開災後復原作業，高雄市政府亦...

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。