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丹娜絲風災衝擊嘉義 市府：31校復建需逾3500萬元

中央社／ 嘉義市9日電

丹娜絲風災影響，嘉義市各校受嚴重衝擊，31所學校有災損，包括樹倒、門窗毀損、遊具損壞與圍牆倒塌等，市府預估災損復建經費逾新台幣3500萬元。

市長黃敏惠表示，颱風丹娜絲威力驚人，各校毀損嚴重，感謝各校人員與維修團隊在風雨過後全力搶修，市府將持續協助校園災後重建，並積極向中央爭取補助經費，將於最短時間內完成修繕工作，提供學生一個安全又安心環境。

嘉義市教育處長郭添財說，這次風災造成市區學校設施損毀，教育處持續協助各校盡速辦理修繕及災後清理，加速恢復校園環境。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，風災後，市府於第一時間啟動災後復原機制，與其他縣市協調支援資源，針對辦理全國性考試、跨縣市活動學校場地，優先動員市府團隊連夜應變，確保順利進行。

市府表示，各校也動員教職員工與志工團，同步展開搶修清理作業，積極投入校園清理與修復工作，包括清除倒塌樹木與障礙物、修復損壞建築結構，以及恢復校園基本設施，確保學校安全與環境衛生。

丹娜絲颱風

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