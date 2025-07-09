台南後壁救災 陳其邁「不能漏氣」：以高雄經驗協助災後重建
丹娜絲颱風衝擊台南、嘉義，災情慘重，高雄市府連三波派出人力、機具馳援嘉義，台南後壁區因受創嚴重，今再增派支援部隊，市長陳其邁早上主持授旗出發儀式90度鞠躬感謝，強調「上次山陀兒颱風全台灣都來幫，這次換我們幫忙別人」，耳提面命任務完成再返回高雄。
台南受颱風肆虐，包括後壁、白河、北門至今仍停水停電，尚未完全復原，高市府這次派往台南支援隊伍包括工務、環保、消防、社會等多個局處共計36人，另高空作業車3台、抓斗車6台、山貓5台、鏈鋸32台、發電機3台，全力支援災後路樹清理及環境復原。
今天早上8時許，支援部隊人力、機具及工程車輛在市府四維行政中心前廣場大集結，由陳其邁親自授旗出發，他表示，台南很需要幫忙，上次山陀兒颱風來的時候，全台灣的人都來幫忙，這次換高雄幫忙別人，大家不能漏氣。
陳其邁說，台灣不大，都遇得到颱風，這次以高雄經驗全力協助台南災後重建，他也90度鞠躬感謝支援團隊的辛勞，並叮囑同仁注意自身安全，包括徒手清理或操作機械設備都要小心。支援隊伍上午9時30分已抵達台南後壁，隨即投入救災復原作業。
高市府說明，台南災區管線末端仍未復原，居民數天無法洗澡，高市社會局今天特別出動2台沐浴車，前往當地服務受災居民，此外，日前派往嘉義縣、市的救援隊伍，也持續在當地災後復原工作，並強調支援救災團隊會協助到復原任務完成再返回高雄。
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