丹娜絲重創台南...白河甘宅仍停電 居民：生活像被按下強制關機

丹娜絲颱風強襲，重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，白河區甘宅里當地居民鄭姓男子指出，颱風過後迄今仍停電、沒有網路，馬路上仍有倒塌路樹、斷掉的電線桿，冰箱裡的食物已經壞光，車庫電動門也打不開。

鄭姓男子表示，甘宅里村落位在台南北端、緊鄰嘉義縣，這裡的鄭氏家族是追隨明鄭部隊到台灣後定居此地，村裡現在仍有90%的鄭姓居民，供俸的也是鄭成功廟；如今八成以上的居民是老人和外籍移工，平時安靜、單純，他因為從小在祖厝長大，對這裡有感情，因此搬回來住。

鄭指出，但在颱風來襲後，目前沒有電力情況，交通工具無法開出，想買水、送長輩、載小孩也沒辦法，生活就像被按下「強制關機」；晚上要設法在黑暗中摸索著煮水，用手電筒撐過漫長悶熱的夜晚，颱風所到之處滿目瘡痍、當地損失慘重，希望能夠盡快得到政府的協助。

鄭回憶，7日凌晨的丹娜絲颱風實在太恐怖，強勁陣風大到連鋼筋水泥的房子都在搖晃，早上一起床，整個陽台就像一座小型游泳池，滿滿的水；庭院裡的盆栽和樹木像被炸過一樣東倒西歪，三樓神明廳整個空間也被水淹了，清水、收拾、善後，整理家園累到快虛脫。