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台南市校園上千棵樹木被吹倒 校長：正是落實適地適種好時機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
丹娜絲颱風帶來13級以上強風，台南市200多所國中小有上千棵樹木被吹倒或吹斷。記者鄭惠仁／翻攝
丹娜絲颱風帶來13級以上強風，台南市200多所國中小有上千棵樹木被吹倒或吹斷。記者鄭惠仁／翻攝

過去行道樹選錯樹種，沒適地適種是普遍問題，在砍不得壓力下只能等老死、罹病才移除；校園也是如此，也常為了美或是快點有綠蔭，種植生長快速的淺根性樹種，這次丹娜絲颱風帶來13、14級以上強風，台南市國中小有上千棵樹木被吹倒。部分校長建議，應利用此機會種植深根性的台灣原生樹種，不要因追求快速長大及開花美而忽略校園永續。

南市部分校長表示，這次丹娜絲颱風來襲，市區學校因建築物多，且有大樓阻擋，風力沒有海濱風力大，但都有樹木被吹倒、吹斷，偏遠學校更是嚴重，有海濱學校的樹木被吹倒50多棵，資深老師形容這種現象已經多年不見，有如1986年韋恩颱風的翻版。

有校長說，校內種植的樹木以淺根性樹木居多，主要是小葉欖仁、大葉欖仁、風鈴花樹、木棉樹、阿勃勒、黑板樹，被吹倒或吹斷也都是這些；他表示，之前就發現這些樹木非原生種，木質較為脆弱，若颱風來易被吹斷，希望早日能換台灣原生種的樹木，但都沒機會，這次颱風造成嚴重樹倒，除可利用機會種植適宜的樹木，也是值得好好討論校園種樹的好時機。

有位校長以小葉欖仁為例，因為竄根，根系沿著水管往樓上爬，造成水管不通，最後另涉水官排水；也有小葉欖仁的竄根進入校內排水溝，造成水溝長期有積水，成為登革熱溫床，並且根系進入操場跑道，造成PU跑道隆起受損。

明明校旁行道樹有樹穴，但時間久了後，因鋪柏油關係，造成樹穴愈來愈小，最後整個樹穴全被鋪上柏油，因路樹屬淺根性樹種，加上棲地環境不友善，盤根不穩，颱風來就被吹倒。部分校長表示，之前校長會議，教育局也曾請農業局人員來講校園種樹，但問題是，老樹移除不了，無法改善。

教育局永續校園科長簡永達表示，教育局長期來重視校園種樹問題，之前教育部也曾指示盤點及汰換不適宜的樹木，但因現有的樹已種下去多年，都已是老樹，還是維持，除非罹病或被吹倒才會移除，但新種植的樹種都會建議學校依教育部建議的樹種來種，颱風過後，當學校要移除被吹倒的樹木，會做好把關，讓校園更永續。

丹娜絲颱風帶來13級以上強風，台南市200多所國中小有上千棵樹木被吹倒或吹斷。記者鄭惠仁／翻攝
丹娜絲颱風帶來13級以上強風，台南市200多所國中小有上千棵樹木被吹倒或吹斷。記者鄭惠仁／翻攝

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