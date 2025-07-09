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影／連日豪雨雲林草嶺出現堰塞湖 水位持續增高恐潰堤三縣市示警

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺村崛畓山曾因921大地震而大規模走山，阻斷清水溪流，形成「草嶺潭」堰塞湖，後因潭水宣洩消失，近日豪雨不斷，土石崩塌堵住，同樣位置再度出現湖長約100公尺的堰塞湖，因土體結構不穩有潰堤之虞。圖／草嶺村民蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺村崛畓山曾因921大地震而大規模走山，阻斷清水溪流，形成「草嶺潭」堰塞湖，後因潭水宣洩消失，近日豪雨不斷，土石崩塌堵住，同樣位置再度出現湖長約100公尺的堰塞湖，因土體結構不穩有潰堤之虞。圖／草嶺村民蘇大昆提供

雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺村崛畓山曾因921大地震而大規模走山，阻斷清水溪流，形成「草嶺潭」堰塞湖，後因潭水宣洩消失，近日豪雨不斷，土石崩塌堵住，同樣位置再度出現湖長約100公尺的堰塞湖，因土體結構不穩有潰堤之虞，雲林、嘉義縣、南投縣下游民眾首當其衝，水利署第四河川署今上山勘查，呼籲民眾避免進入河道。

古坑鄉草嶺村長陳兵通表示，昨天接獲嘉義縣梅山鄉瑞豐村的村民通知出現堰塞湖，今天早上與村民蘇大昆去空拍，雖然面積較先前的草嶺潭小，但水位持續增高，加上沒有大石頭堵住，土體結構不穩定，恐無法承受壓力潰堤，「狀況不太好」。

第四河川署副署長張朝恭表示，昨天傍晚接獲通報清水溪上游有堰塞湖，經查清水溪橋水位站在20分鐘內水位下降1.2公尺，表示上游的水減少，才會明顯下降，證實清水溪流確實被土體崩落阻斷，形成堰塞湖，立即成立應變小組，昨晚已經傳真雲林、嘉義縣、南投縣政府，通知沿岸村里辦公室加強警戒，呼籲民眾避免進入河道，今天與開口廠商到場勘查，了解土體規模、蓄水量，研擬後續處置作為。

古坑鄉長林慧如表示，1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」，後水利署在草嶺潭開洞引流湖水，直到2001年颱風豪雨沖垮土體，草嶺潭因而消失，沒想到經過20多年，同樣位置再度出現堰塞湖，目前擔心土體結構不穩定，若潰堤，下游南投竹山、雲林林內恐受影響。

丹娜絲颱風

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