黃泥水灌入澄清湖影響自來水？ 高雄市府澄清未汙染

高雄市澄清湖颱風過後遭民間環保團體發現有黃泥水大量流入澄清湖中，質疑是一旁高球場違反水土保持，砍伐樹木導致水土流失汙染水源，高雄市府今駁斥此說法，澄清「泥水流入湖面屬自然現象」，並不影響民生用水水質。

民間環團指控，高雄市府摧毀3公頃森林，造成澄清湖遭泥漿水灌入，影響高雄人喝的水，原因正是上游澄清湖高爾夫球場遭高雄市府亂挖森林，導致水土嚴重流失，才會在颱風大雨過後釀災。

高雄市府水利局表示，澄清湖划船場黃泥水流入的情況，是該處松藝路為歷年易積水路段，這次積水是因颱風造成落葉枯枝，嚴重阻塞排水孔所致，但根據澄清湖自來水廠資料表示，從過去高爾夫球場經營時期至今，每逢大雨期間，該區域就都會有泥水逕流入湖面的現象，屬自然現象。

水利局指出，澄清湖園區其他坡地也有逕流產生類似情況，但湖水通常約一個星期內就會自然恢復清澈，此現象是因雨水沖刷坡地土壤後所產生的天然泥沙顆粒所致，並非農藥等有害物質，且這次黃泥水流入的划船場並非取水口，距離實際取水口與淨水設施甚遠，並不影響民生用水水質。

自來水公司第七區處證實，澄清湖划船場確實有黃泥水流入，但並未影響澄清湖整體水質，因划船場與湖區並未完全直接相通，中間僅一處小缺口連接，因此澄清湖水質並未受明顯影響。

自來水公司第七區處指出，澄清湖取水口位於靠近高雄長庚醫院一側，與划船場相隔整個湖區，且颱風過後原水濁度本就會提高，因此民眾不必過於擔心自來水水質問題。

對於遭質疑，水利局指出，滯洪池工程是因高雄高爾夫球場違反水土保持相關規定，水利局依法介入進行緊急水保工程，滯洪池位置選定是經專業評估，依球場原有地勢落差、集水區範圍及既有出流口位置，選擇地勢最低的10號池區，透過適度擴大原池區域並設置閘門，有效調節水位、延緩洪峰，達成以最小面積開挖達到最大滯洪效益的目標。

水利局強調，將持續推動水土保持工程，不僅提升坡地防洪減災能力，也將有效降低未來泥水逕流入澄清湖的機率與強度，朝向兼顧環境永續、保育與民眾用水安全的目標邁進。