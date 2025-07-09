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丹娜絲重創嘉義3天 嘉市復電嘉縣部分地區電沒來民眾受不了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風重強風創嘉縣市，造成嘉縣市23萬9798戶停電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣部分地區電沒來，炎夏，停電區災民3天沒電可用，受不了，向立委蔡易餘陳情，蔡安撫災民情緒。記者魯永明／翻攝
丹娜絲颱風重強風創嘉縣市，造成嘉縣市23萬9798戶停電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣部分地區電沒來，炎夏，停電區災民3天沒電可用，受不了，向立委蔡易餘陳情，蔡安撫災民情緒。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風重強風創嘉縣市，造成嘉縣市23萬9798戶停電，台電啟動跨區搶修復電逾18萬戶，仍逾5萬戶待復電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣部分地區電沒來，炎夏，停電區災民3天沒電可用，受不了，向立委蔡易餘陳情，蔡安撫災民情緒。

昨天行政院長卓榮泰嘉縣市勘災，因電塔及大批電桿倒塌，搶修時間拉長，卓榮泰指示全力搶修復電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣還未全部復電，蔡易餘說，嘉義沿海台電採拉地面電纜拚復電。

蔡易餘說，以往修復1支電線桿就需要2至3小時，如果台電逐支處理，恐怕要好幾天才能全面恢復。因此，台電這次採取改用「先拉地面電纜」的方式，讓電先送進來，等電恢復後再來一根根處理電桿。

這樣一來，最快今晚9時就可能讓大部分地區陸續恢復供電。丹娜絲颱風造成嘉義沿海地區重災，特別是沿海地區，電線桿倒超過700 支，遠遠高出鄰近縣市，是歷來最嚴重的電力損壞紀錄。

台電目前動員全國人力，超過800人搶修，搭設2座臨時角鋼桿＋31座預力電桿，使用導地線方式，先將電力拉得進來，優先處理沿海養殖池與重要生活區域用電，新塭變電所的鐵塔損壞，導致布袋鎮與義竹鄉一萬多戶無法送電。搶修團隊持續日夜趕工，拚復電。

他提醒大家：即使主線恢復送電，還要確認分歧線（到家戶端的線路）有無故障，才能真正全面復電。這需要時間與耐心，請大家多一點體諒。蔡易餘說，「我會持續緊盯進度，也會請中央單位持續支援資源，全力讓嘉義早日全面復電！」

丹娜絲颱風重強風創嘉縣市，造成嘉縣市23萬9798戶停電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣部分地區電沒來，炎夏，停電區災民3天沒電可用，受不了，向立委蔡易餘陳情，蔡安撫災民情緒。記者魯永明／翻攝
丹娜絲颱風重強風創嘉縣市，造成嘉縣市23萬9798戶停電，嘉市昨晚全部復電，嘉縣部分地區電沒來，炎夏，停電區災民3天沒電可用，受不了，向立委蔡易餘陳情，蔡安撫災民情緒。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風

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