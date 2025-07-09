丹娜絲釀高雄農損超過3千萬 首波「災害現金救助」出爐

高雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日止累積農損超過3692萬元，農業局啟動農損救助，首波先爭取西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）的農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告，將於今日至7月22日受理農民申報。

高雄受丹娜絲颱風影響，多達31區有8級以上陣風，彌陀、梓官、路竹區出現11級強陣風，以及22區降水達豪雨等級，其中大寮區更達大豪雨等級。高雄市政府農業局第一波先成功向農業部爭取本市西瓜每公頃6.2萬元、香瓜每公頃8萬元、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類(毛豆除外)每公頃2.96萬元農損現金救助及低利貸款。

農業局長姚志旺表示，感謝農業部盡速公告高雄市農產業現金救助，協助農友復耕，並提醒本市種植西瓜、香瓜、空心菜、菠菜及金針菜等短期葉菜類（毛豆除外），損失達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於今年7月22日前向在地區公所申報。