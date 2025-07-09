賴總統視察台南災情 三項指示辦理現金救助、低利貸款

受到丹娜絲颱風帶來強風及豪大雨影響，賴清德總統8日下午前往台南視察麻豆區、北門區及七股區災情。他表示，政府會提供天然災害現金救助及低利貸款供災民運用，將「從優、從速、從寬」盡快撥款，協助民眾度過難關，並請中央與地方共同研議相關措施以降低災損。

包括農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝，及立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、賴惠員、台南市長黃偉哲等，亦分別陪同行程。

賴總統抵達台南後，除聽取農糧署及漁業署說明災損情況及救濟措施外，並先後前往麻豆區、北門區，實地視察文旦柚農作災損、及北門漁港漁船災損情形，同時了解當地農民和漁民心聲及意見。

賴總統表示，此次丹娜絲颱風路徑奇特，從台灣海峽北上，與過往颱風由東向西的路經不同，尤其雲嘉南地區是平原，受到相當大的衝擊，雲林、嘉義及台南農損嚴重。他與行政院長卓榮泰分別至台南及嘉義勘災，感謝相關單位在第一時間掌握災情及提出應變措施，協助民眾度過難關。

根據農糧署台南農業災損情形報告指出，麻豆文旦、大內酪梨、東山龍眼、芭樂、釋迦及芒果等都受到嚴重損害，農業部已公告嘉義縣市及台南市除稻米外之農業全品項，可辦理農業天然災害現金救助及低利貸款。

賴總統指示農業部，應秉持同理農民的心態「從優、從速、從寬」辦理。農業部有餘力可以幫助農民，貸款利率從1.415％降到0，也考量農作物可以根據單位價格提高貸款金額，這個他會支持，請農業部確實辦理。

除了國軍提供協助以外，賴總統說，希望台南市政府也能善用民間力量幫助農民，盡快清除文旦落果，早日進行復原工作，並預防病蟲害傳播事件發生。公共設施損毀等事項，中央的協助絕對義不容辭，而地方政府除了年度預算外，第二預備金也可派上用場。

至於漁船筏受損修復及更新等問題，賴總統表示，只要符合災害救助範圍，將「從優、從速、從簡」核定辦理、盡快撥款，幫助度過難關，亦請漁業署與台南市政府進一步討論漁港保護措施，降低未來颱風的災損情形。

隨後，賴總統前往七股區視察水電復原情形。他表示，丹娜絲颱風造成台灣電力公司逾650支電線桿斷裂、損壞或流失，部分地區電線桿雖未受損，但有逾450條電線斷裂；嘉義縣則有3座高壓電塔倒塌，對附近區域電力影響很大。

賴總統提到，此次颱風造成全國停電戶數高達82萬戶，自來水停水戶數高達7萬多戶，感謝台灣電力公司及自來水公司全體同仁努力搶修，已在昨日全部恢復供水，電力部分仍持續努力中，預計今日可以完成蘆竹溝區域的電力修復。

賴總統說，根據7日為止的資料，台電公司出班人數計1萬人次、出動工程車輛超過6千車次，很多同仁都是跨區前來協助，不眠不休、冒著生命危險修復電力。在電力尚未恢復前，農業部會負擔發電機租用及油料等費用，也請市政府盡快協助排除路面障礙，讓民眾出入方便。市府及區公所會協助大家重建家園，中央也會給予協助，請各縣市開設之災害應變中心落實通報災情。