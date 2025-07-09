丹娜絲重創嘉南地區…首位華人樞機籌建教堂 台南後壁菁寮天主堂風災嚴重

丹娜絲颱風登陸嘉義重創嘉南地區，除農損等災情，也重創具歷史文化價值宗教地標，除台南「南鯤鯓代天府」牌樓倒塌，天主教台南教區後壁菁寮天主堂，以及嘉義教區嘉市聖若望主教座堂，雙雙受災嚴重，屋頂毀損、內部進水，神父教友難過，除募款搶修，祈求天主保佑早日修復。

位於台南後壁菁寮天主堂是台南教區重要信仰與建築地標，建於1960年，由1986年普立茲克建築獎得主、德國知名建築師戈特弗里德‧波姆自設計，融合現代主義與在地竹編屋架特色，受台灣建築學界關注。該教堂更是學術與建築旅遊熱門景點，吸引各地信徒與觀光客朝聖。

丹娜絲超過13級強風直撲菁寮天主堂，造成教堂主體建築屋頂被掀起四散飛落，圍牆與大門因風壓倒塌。牆面、座椅與裝飾浸水損壞，教堂一片狼藉。教堂建立以來遭遇最嚴重風災，目前已動員信徒協助清理現場，等待教區協助重建，神父臉書發起募款。

而位於嘉市民權路聖若望主教座堂，同樣風災嚴重受創。該座堂由大陸遷首位華人樞機主教田耕莘1960年代籌建，迄今67年歷史，是嘉義地區宗教指標性建築。多年來不僅是嘉義教區禮儀與聚會中心，更見證無數信仰歷程與社會變遷。

此次風災大雨造成主教座堂附屬神父住宿、辦公與團體聚會大樓的木造屋頂遭掀開，大量雨水灌入室內，導致建築物內部漏水嚴重，家具設備損壞，教堂歷經多次地震與颱風，隨教友增加，1991年啟動新教堂遷建，2021年2月28日於大雅路原主教公署舉行新堂動土儀式。