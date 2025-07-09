丹娜絲重創嘉義縣 蕉農怨：夏蕉賤、秋蕉缺雙重打擊

1958年有氣象紀錄以來，第1個登陸嘉義颱風丹娜絲，強風暴雨橫掃嘉義縣，造成嚴重農業災損，其中以香蕉首當其衝，不僅大量果實倒伏、斷裂，部分蕉園甚至全數報銷。蕉農苦嘆，這是「夏季蕉賤秋季蕉缺」的雙重打擊，全年心血恐將血本無歸。

嘉縣是台灣重要香蕉產地之一，今年夏季盛產期，蕉農寄望能挽回去年颱風造成損失。然而，由於市場供給過剩，加上進口水果競爭，產地拍賣價格不如預期。嘉義市果菜市場拍賣顯示，近期香蕉平均每公斤僅22元，換算起來，1根香蕉價格甚至低於便利商店販售的1顆10元茶葉蛋，丹娜絲颱風災後，拍賣價未上漲。

「颱風還沒來之前就很難賣，現在颱風來，蕉樹都斷了，損失更大！」嘉義番路腳鄉王姓蕉農說，丹娜絲颱風來襲，夏蕉還未採收的果實嚴重受損，不但難以上市銷售，就連樹體也需時間恢復生產，秋季蕉勢必欠收。儘管市場承銷人指出，秋季蕉產量減少後，價格可望反彈，但蕉農面對夏蕉無價、秋蕉無收的窘境，情緒低落。

嘉縣農漁業嚴重災損，縣府農業處統計至昨天上午，災損金額計5億5188萬元8000元，農業部長陳駿季昨天由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、縣農會總幹事黃貞瑜等人陪同，勘查木瓜、香蕉、柑橘、溫室設備等災情，農業部宣布啟動全品項現金救助及低利貸款，提醒農民前往土地所在地公所申請。

蕉農普遍認為救助「治標不治本」，呼籲政府針對香蕉產銷失衡問題進行結構性改革，例如加強契作、冷鏈與加工產業鏈發展，減少盛產期價格崩跌的風險，蕉農盼望未來氣候穩定，政府推動有效機制平衡產銷，讓香蕉不再「盛產無價、災後無收」。