快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲重創嘉義縣 蕉農怨：夏蕉賤、秋蕉缺雙重打擊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市果菜市場拍賣顯示，近期香蕉平均每公斤僅22元，換算起來，1根香蕉價格甚至低於便利商店販售的1顆10元茶葉蛋，丹娜絲颱風災後，拍賣價未上漲。記者魯永明／攝影
嘉義市果菜市場拍賣顯示，近期香蕉平均每公斤僅22元，換算起來，1根香蕉價格甚至低於便利商店販售的1顆10元茶葉蛋，丹娜絲颱風災後，拍賣價未上漲。記者魯永明／攝影

1958年有氣象紀錄以來，第1個登陸嘉義颱風丹娜絲，強風暴雨橫掃嘉義縣，造成嚴重農業災損，其中以香蕉首當其衝，不僅大量果實倒伏、斷裂，部分蕉園甚至全數報銷。蕉農苦嘆，這是「夏季蕉賤秋季蕉缺」的雙重打擊，全年心血恐將血本無歸。

嘉縣是台灣重要香蕉產地之一，今年夏季盛產期，蕉農寄望能挽回去年颱風造成損失。然而，由於市場供給過剩，加上進口水果競爭，產地拍賣價格不如預期。嘉義市果菜市場拍賣顯示，近期香蕉平均每公斤僅22元，換算起來，1根香蕉價格甚至低於便利商店販售的1顆10元茶葉蛋，丹娜絲颱風災後，拍賣價未上漲。

「颱風還沒來之前就很難賣，現在颱風來，蕉樹都斷了，損失更大！」嘉義番路腳鄉王姓蕉農說，丹娜絲颱風來襲，夏蕉還未採收的果實嚴重受損，不但難以上市銷售，就連樹體也需時間恢復生產，秋季蕉勢必欠收。儘管市場承銷人指出，秋季蕉產量減少後，價格可望反彈，但蕉農面對夏蕉無價、秋蕉無收的窘境，情緒低落。

嘉縣農漁業嚴重災損，縣府農業處統計至昨天上午，災損金額計5億5188萬元8000元，農業部長陳駿季昨天由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、縣農會總幹事黃貞瑜等人陪同，勘查木瓜、香蕉、柑橘、溫室設備等災情，農業部宣布啟動全品項現金救助及低利貸款，提醒農民前往土地所在地公所申請。

蕉農普遍認為救助「治標不治本」，呼籲政府針對香蕉產銷失衡問題進行結構性改革，例如加強契作、冷鏈與加工產業鏈發展，減少盛產期價格崩跌的風險，蕉農盼望未來氣候穩定，政府推動有效機制平衡產銷，讓香蕉不再「盛產無價、災後無收」。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲風災3天嘉市昨晚全數復電 停電戶數時間破紀錄養護機構開心

遇丹娜絲衝擊…今晚仍有3萬餘戶停電 台南宣布「這12區」9日停班課

丹娜絲重創南台灣 民眾黨要求降低農作物天然災害保險保費

丹娜絲吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 本線7/15才能通行

相關新聞

丹娜絲重創嘉南地區…首位華人樞機籌建教堂 台南後壁菁寮天主堂風災嚴重

丹娜絲颱風登陸嘉義重創嘉南地區，除農損等災情，也重創具歷史文化價值宗教地標，除台南「南鯤鯓代天府」牌樓倒塌，天主教台南教...

丹娜絲重創嘉義縣 蕉農怨：夏蕉賤、秋蕉缺雙重打擊

1958年有氣象紀錄以來，第1個登陸嘉義颱風丹娜絲，強風暴雨橫掃嘉義縣，造成嚴重農業災損，其中以香蕉首當其衝，不僅大量果...

台南73歲獨居翁屋被吹垮僅安置1天？ 區公所被批澄清：溝通誤會

中颱丹娜絲重創台南，多個行政區極為嚴重，獨居在東山區的73歲陳姓老翁房屋鐵皮屋頂、牆壁都被強風無情掀開，自己也被掉落磚瓦...

丹娜絲風災3天嘉市昨晚全數復電！停電戶數時間破紀錄 養護機構鬆口氣：還好電來了

1958年有氣象紀錄以來，第一個首陸嘉義的颱風丹娜絲，強風大雨造成嘉縣市嚴重災情，災情最嚴重造成大規模停電、路樹倒伏，嘉...

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

中颱丹娜絲6日深夜重創南台灣，台南北門區的國定古蹟「南鯤鯓代天府」牌樓，在強風豪雨中轟然倒塌，震驚全台。這座被譽為全亞洲最大的「五門式木作大牌樓」，以12根千年紅檜木搭建，矗立42年，是信眾心中的精神象徵。如今毀於一夕，文化資產損失難以估計。

台南北門蘆竹溝漁民盼復電已等3天 郭智輝：明天一定會有電

颱風丹娜絲強襲，造成台南農漁林等產業嚴重受損，許多電線桿、電力設備也被吹斷，迄今還有近4萬戶停電，沿海許多地區停電更超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。