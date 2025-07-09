台南73歲獨居翁屋被吹垮僅安置1天？ 區公所被批澄清：溝通誤會

中颱丹娜絲重創台南，多個行政區極為嚴重，獨居在東山區的73歲陳姓老翁房屋鐵皮屋頂、牆壁都被強風無情掀開，自己也被掉落磚瓦砸得頭破血流，目前仍處於驚嚇狀態；陳的友人向本報投訴，不滿區公所毫無安置照顧規畫，社會局也不關心獨居老人慘況。

對此，東山區公所表示，7日凌晨風勢雨勢強勁，派出所協助轉介陳姓老翁在避難收容處所，因老翁頭部有傷，並表示有頭暈、想嘔吐等症狀，為確保安全，社工立即協助就醫。

區公所指出，陳翁居住地受損嚴重，暫無法居住，經評估後協助安排入住「香格里拉長照機構」，然而因公所與該機構協定為「臨時安置」，僅可提供短期3天，因此立即在昨天主動與陳翁設籍地永康區公所聯繫，評估是否能接續轉介至永康公費安置機構，提供更穩定的照顧。

從事工程行工作、代陳姓老翁發聲的陳姓男子指出，父母與老翁相識，老翁在他小時候對他非常好，曾經說過要收他當「乾兒子」，他也常去老翁家裡玩，但兩人並無血緣或收養關係；因念在過去陳姓老翁的恩情，兩人一直保持聯絡，老翁曾在生病時請他幫忙。

陳姓男子說，老翁原本在台南市永康區獨居，當時因病被負責關懷的社工安置到護理之家照顧，但老翁不喜歡待在機構，打電話跟他說「帶我出去」；他帶老翁離開，房東卻不願意再將房子租給老翁，於是他將東山區北勢寮放置工具的房屋，提供老翁居住。

陳姓男子表示，6日他前往工地，中午順路經過老翁住處，特別叮嚀「颱風來了不要出去」；晚間11時許，丹娜絲強風吹拂下，房屋鐵皮屋頂跟牆壁竟被掀開吹走，老翁也被掉落物品砸到頭破血流，多處擦挫傷，當時老翁先報警，兩名警員將老翁拉出。

消防將老翁送醫，並由新營醫院通知陳姓男子；陳趕到醫院，老翁說「門窗、鐵門聲音好大聲，好像龍捲風來了，然後房子就垮掉」，他去看房子，果然面目全非。等詢問東山區公所，獨居老人房屋垮了，該怎麼處理，對方竟回覆只能協助在庇護中心安置一晚。

陳姓男子認為，房屋嚴重損壞，從清理危險物品到讓老翁拿出家當，至少需要3到5天的時間，更不用說之後的維修、重建需要時間，現在區公所只讓老翁安置一晚，連收拾家當的時間都不給，接下來老翁要去哪裡？是否要露宿街頭？難道市府都沒有下達指令？

陳說明，家裡還有母親，跟老翁並無任何關係，不方便將老翁接回家裡，而且老翁是獨居老人、是社會局關懷登記服務的對象，應該由區公所通知社會局，拿出照顧安置的辦法；結果他看到的是區公所在颱風來之前沒有預先防範的機制，出狀況後一問三不知。

陳詢問隔壁的白河區公所，對方表示有將福安宮提供的大樓作為安置中心，可以讓老翁入住；讓陳更加不滿，再次詢問東山區公所，表示區公所無法照顧自己的里民，是要讓受災的里民都到隔壁區公所求助嗎？區公所才改口可以讓老翁在護理之家住3天。

陳指出，收拾家當都需要3到5天的時間，到房子復原更不知多久，區公所只給3天，讓他質疑為什麼台南市政府各區公所面對災害應對辦法，新營、白河、東山各區不一致？獨居老人都出事了，為什麼社工都不聞不問？3天後要何去何從？

陳表示，自己已經盡量幫助陳姓老翁，但家裡確實有難處，跟老翁也並非有血緣或親屬關係，希望區公所不要受理到老人家受災難時就要求仰賴依親，既然是獨居老人，要怎麼依親？難道市民無法依靠公部門，只能向華山基金會及慈濟等民間單位求助？

陳希望，市政府如今面對丹娜絲重創台南市，能夠提出有效的解決辦法，提供災民較長期的安置地方，讓老翁可以度過這次難關，往後也要能夠積極的提出預防災難規畫；他也建議，對於災難的損害補助認定、申請，市府要有明確的窗口。

東山區公所強調，市府積極處理緊急臨時安置、協助災民清理家園，視災民需求提供妥善的安置服務，絕無僅能安置1天或3天之事，應是溝通時產生誤會，將持續追蹤陳翁安置進度，與相關單位保持合作，確保災民獲得最合適的照顧與支持。

社會局回應，依據內政部重大災害安置原則，災民短期收容以2周到1個月為原則，災民在收容處所，將採駐點方式由社工訪視提供服務，包含若有中長期安置需求調查及協助安排；若災民未進入安置處所，經通報將由各地社福中心協派社工前往訪視了解需求，提供所需之生活支持與服務連結。