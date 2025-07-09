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丹娜絲風災3天嘉市昨晚全數復電！停電戶數時間破紀錄 養護機構鬆口氣：還好電來了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台電嘉義區處說，昨晚10時50分，嘉市已達成民生用電全數復電的任務。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處說，昨晚10時50分，嘉市已達成民生用電全數復電的任務。圖／台電嘉義區處提供

1958年有氣象紀錄以來，第一個首陸嘉義的颱風丹娜絲，強風大雨造成嘉縣市嚴重災情，災情最嚴重造成大規模停電、路樹倒伏，嘉市共造成11萬9354戶空前的停電災情，台電嘉義區處說，昨晚10時50分，嘉市已達成民生用電全數復電的任務。

停電時間戶數打破嘉市颱風搶修紀錄，有民間養護機構負責人說，真糟糕已經快3天，學府路蘭潭嘉義大學無路燈仍停電，發電機已經運轉快3天，打台電求助，不知發電機還能撐幾天，已經加油快1000加侖，不知狀況如何是好，還好電來了！

台電嘉義區處說，風雨漸歇，投入搶修供電主幹線，面對嚴峻挑戰，立即啟動緊急應變與跨區支援機制，徵調12個區處人力機具進行搶修作業。

經過夜以繼日搶修作業，截至昨晚10時50分，嘉義市已達成民生用電全數復電的任務。用戶如自家跟少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內等線路末端零星用戶，台電仍會持續竭盡全力迅速恢復供電，請用戶耐心等候。

台電提醒民眾，若發現電線掉落或桿件傾倒情形，切勿靠近，應即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「颱風停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，以利迅速派工處理。

台電嘉義區處說，昨晚10時50分，嘉市已達成民生用電全數復電的任務。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處說，昨晚10時50分，嘉市已達成民生用電全數復電的任務。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風

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