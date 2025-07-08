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颱風影響旅客滯留金門 晚間軍機再投入疏運

中央社／ 金門8日電

颱風丹娜絲影響台灣與金門空中交通，導致大量旅客滯留金門，今天白天已有加班機、放大機型、軍機協助疏運，晚間再度投入軍機1架將70名旅客載往台北。

颱風丹娜絲影響台灣與金門間空中交通，6日全天、7日上午班機全數取消，導致逾千旅客滯留金門，昨天透過加班機、軍機疏運，但無法全部消化，今天雖仍有加開軍機、民航機等疏運旅客，但加上自小三通來到金門返台旅客，估計仍有約500名民眾有返台需求。

根據金門航空站提供資料，今天為疏運旅客，華信航空放大機型3架次，立榮航空加開加班機2架次；為持續疏運，金門航空站也表示，登記候補的序號明天繼續沿用。

此外，今天白天原公告有軍機載運旅客至台北、台中、高雄各1架次，約在今天晚間7時，航空站人員、軍方再啟動最後1架往台北軍機叫號，遊覽車將旅客載至軍機場後，晚間8時軍機載運約70名旅客飛往台北。

丹娜絲颱風

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