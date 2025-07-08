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神預言！ 綠色和平2023年曾示警 南鯤鯓代天府30年內恐遭淹沒

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台南北門區南鯤鯓代天府門前逾四十年的牌樓，不敵丹娜絲颱風，應聲倒塌，泡在積水中，空拍畫面震撼各界。記者劉學聖／攝影
台南北門區南鯤鯓代天府門前逾四十年的牌樓，不敵丹娜絲颱風，應聲倒塌，泡在積水中，空拍畫面震撼各界。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創南台灣，前晚登陸嘉義縣布袋鎮，為一九五八年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，也創下台南氣象站設站以來第三名強陣風紀錄。台南北門區南鯤鯓代天府門前逾四十年的牌樓，擁十二支粗壯檜木立柱，也不敵強風應聲倒塌，泡在積水中，空拍畫面震撼各界。

值得注意的是，綠色和平早在2023年出版的「氣候危機在台灣：消逝中的文化四景」中指出，若不積極減碳以及有效的氣候治理政策，將衝擊台灣在地文化景觀，其中南鯤鯓代天府所在區域，將因極端高溫、強降雨、海平面上升，在30年內面臨海水淹沒風險。

對此，綠色和平今也在臉書上表示，如今，僅是輕颱的丹娜絲，已經造成文化四景三缺一的局面，這恐怕不會是單一事件，而是氣候變遷的警鐘。

綠色和平表示，根據《自然地球科學》《Nature Geoscience》指出，未來侵台的颱風雖受氣候暖化而變少，但風速更強、降雨更劇烈，海平面也會因颱風暴潮影響，造成部分沿岸低窪地區排水困難與淹沒面積增加，氣候變遷不只帶走建築與文化資產，也會對農產品造成強烈衝擊，推升糧食價格造成氣候通膨，成為全台民眾生活的壓力來源。

綠色和平表示，政府不能再靠運氣撐過每一次的天災，應加速減碳力道和調適作為才能治本，否則我們可能會失去更多無法復原的珍貴文化與土地，也將承受生活成本日益變貴的沈重代價。呼籲「國家氣候變遷對策委員會」應實際強化淨零路徑，以及落實多元綠能減碳計劃，避免台灣人民承受氣候變遷所帶來的損失與傷害。

丹娜絲颱風

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