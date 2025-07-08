台南北門蘆竹溝漁民盼復電已等3天 郭智輝：明天一定會有電

颱風丹娜絲強襲，造成台南農漁林等產業嚴重受損，許多電線桿、電力設備也被吹斷，迄今還有近4萬戶停電，沿海許多地區停電更超過30小時，總統賴清德今下午會同農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝等人到北門蘆竹溝視察，不少漁民陳情盼盡快恢復電力，郭智輝也當場承諾，「明天一定會有電」。

當地漁民說，這次颱風影響沿海地區停電，自己養殖的虱目魚魚塭水車因為沒電可以運作，損失恐超過上百萬，只好趕緊向其他地方租用發電機，還要另外承擔費用，「希望台電可以先趕緊復電，再來談災害補助，否則沒有電力，光是有補助有什麼用！」。

有居民更直呼，停電已經3天了，幾乎都沒辦法睡，「大家沒水沒電，是要怎麼復原家園」。據了解，台南自6日晚間起停電戶數曾達20萬戶，尤其七股、北門、將軍、學甲等沿海一帶幾乎全區都停電。

蘆竹溝永續發展協會理事長邱永仁表示，看到家鄉整個滿目瘡痍真的很不捨，大部分的漁民生財工具基本上都已損壞外，蘆竹溝養殖牡蠣面積約有200公頃，是台南牡蠣很重要的產地，此次受損嚴重，希望政府能協助列入災損現金救助。

他提到，蘆竹溝蚵農的剖蚵加工廠幾乎都已全毀，目前災害補助僅針對有門牌的住家，但蚵寮是蚵農工作很重要的區域，現在連工作的地方也被颱風吹毀，希望政府有機會能夠多幫幫蚵農，是否能研議提供補助。

另外，有居民說，蘆竹溝漁港已有50多年歷史，往年曾請地方民代爭取，希望能增高西岸碼頭的堤防高度，然而收到的回應卻是經費不足，但這是關乎漁民的生命財產安全，且此次竹筏受損會這麼嚴重，主要就是因為漁港內風浪太大、防護不足，如今當面反映給總統知道，希望賴總統能夠幫忙做主。

南市農業局漁港所指出，受丹娜絲颱風影響，造成安南、將軍及北門等地區共計191艘漁船（筏）受損、4艘漁船（筏）沉沒及1艘客輪半沉，初步估計災損金額達6970萬元，目前正加緊相關復原作業，並與農業部密切合作，研擬後續補救與補助措施。

針對電力部分，經濟部長郭智輝說，會用最快的速度復原，若沿海魚塭、漁港需要急需電力，會調動柴油發電機全力協助，沿海地區目前要靠電線送電恐還有些困難。有居民質疑，聽聞蘆竹溝、三寮灣等地復電要等一個禮拜，郭智輝也當場承諾，「一般的電力，明天一定會有電」。