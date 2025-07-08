南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

中颱丹娜絲6日深夜重創南台灣，台南北門區的國定古蹟「南鯤鯓代天府」牌樓，在強風豪雨中轟然倒塌，震驚全台。這座被譽為全亞洲最大的「五門式木作大牌樓」，以12根千年紅檜木搭建，矗立42年，是信眾心中的精神象徵。如今毀於一夕，文化資產損失難以估計。

牌樓倒塌後，有網友翻出廟方於今年春節抽出的國運籤，內容驚人預示：「一重江水一重山，誰知此去路又難」，註解更寫道「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，與此次災情不謀而合，引發熱議。知名民俗專家廖大乙指出，這不僅是自然災害，更是「神明示警」，提醒世人正視當前社會亂象。

據《三立新聞網》報導，廖大乙表示，這次災難蘊含三層意義——自然無常、社會警訊與天理報應。他特別點出當前「騙子當道」的現象，不僅詐騙案層出不窮，甚至造成如台中豐原五口之家因受騙走上絕路等悲劇。他感嘆：「邪不勝正，惡人終將自食惡果。」

他更指出，日本漫畫家龍樹諒曾在作品中描繪的末日景象，如今一一應驗，「牌樓倒塌彷彿就是神明在示警，要我們重新思考社會價值與人心走向」。他呼籲，現代社會應警醒於天災背後的隱喻，善良之人要堅守本心，勿因混亂動搖信念；而作惡者更應懼怕報應臨身。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名指出，這座牌樓在過去幾十年間屹立不搖，卻難敵此次西部北上、路徑特殊的丹娜絲颱風，堪稱天災中的極端案例。他強調，雖損失重大，但廟方已啟動修復與重建評估，期盼牌樓能再現風華。

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