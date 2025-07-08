彰化永靖淹水1米深 消防出動橡皮艇救出2人

彰化縣各地今天出現淹水災情，永靖鄉永坡路有區域水淹約1米，2人受困，消防局出動橡皮艇救援，再由家屬載離安置；原水深約80公分的員林市信義巷已消退，預防撤離民眾已返家。

彰化縣消防局今天下午2時20分據報，永靖鄉永坡路202巷淹水近1公尺深，有2名民眾受困，消防人員先進入室內，協助2名年長者撤離至屋外，下午3時25分利用橡皮艇脫困，移至安全處所後，再由家屬載離安置。

此外，員林市信義巷一度淹水約80公分深，消防人員緊急協助預防撤離9人；彰化縣政府表示，因水已退，9人已於下午4時返家。

縣府表示，彰化縣遭強降雨襲擊，造成轄內嚴重積淹水，下午約2時風雨停歇後，全縣交通道路系統近9成多的積淹水已消退，同步啟動災後復原及環境清消工作。