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卓揆視察嘉市災情 台電董事長：預計今晚嘉市全數復電

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰下午視察嘉義市災情，並向還在搶修中的台電人員揮手致意表達感謝。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰下午視察嘉義市災情，並向還在搶修中的台電人員揮手致意表達感謝。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰今天下午到嘉義市視察颱風災情，對於網傳照片台電人員戴著帽子穿著雨鞋成排路邊吃便當，頭罩燈還亮著，令他感動又感謝。市長黃敏惠希望台電調派人力，加速搶修復電；台電董事長曾文生表示，台電各縣市支援團隊投入搶修，預計今晚將能全數復電。

卓榮泰表示，沿途進入嘉義市區時，看見市區多處路樹傾倒、交通受阻，狀況嚴重，顯示地方處理壓力沉重。已立即指示中央災害應變中心再次調度人力與機具，協助市府強化清除作業。除指示台電盡速搶修恢復供電外，同時也提醒施工過程中應確保人員安全。

黃敏惠表示，丹娜絲颱風強襲嘉義，對嘉義地區、特別是人口密集的嘉義市帶來重大衝擊。雖然嘉義市平時少有重大災情，但這次確實面臨重創，因此市府也第一時間向中央請求支援，也感謝全國縣市響應，主動派員支援，至今日已有12縣市調度人力、機具前來協助，高雄市長陳其邁也在昨日來訪關心，並加派人力與資源前來協助，展現全台縣市間的互助情誼。

台電董事長曾文生表示，此次颱風為極為罕見的氣象路徑，導致嘉義市電力系統受到嚴重衝擊，停電戶數一度高達12萬戶，創下歷來新高。台電動員調派各縣市支援團隊投入搶修，30小時內已成功恢復大多數區域供電，目前剩餘約600戶待修，預計今晚將能全數復電。

嘉義市長黃敏惠向行政院長卓榮泰說明嘉義市復原狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠向行政院長卓榮泰說明嘉義市復原狀況。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰下午視察嘉義市災情，市長黃敏惠說明嘉義市復原狀況。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰下午視察嘉義市災情，市長黃敏惠說明嘉義市復原狀況。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰視察嘉義市災後復原狀況，聽取台電人員簡報。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰視察嘉義市災後復原狀況，聽取台電人員簡報。記者李宗祐／攝影

丹娜絲颱風

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