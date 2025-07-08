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屏東佳冬離岸太陽光浮台四散漂流 縣府：審查完成前不得復工

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供

丹娜絲颱風影響，屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台脫落，隨著海流最遠漂至高雄林園。屏東縣政府要求旭東環保科技公司暫停施工，並於48小時內將設施清理完畢；後續需重新檢具設備強化計畫書報縣府審查，未完成審查前不得復工。

旭東公司昨日起加派人力機具，清除散落於海上及岸際的平台設施構件，範圍由東港鎮南平沙灘、塗家厝海堤至佳冬鄉塭豐海堤一帶，最遠還漂到高雄林園區汕尾沿岸，預計今日完成塭豐海堤沿岸的漂流物，並至林園回收浮台殘骸。

縣府說明，本案設置位置為佳冬鄉與枋寮鄉外海約3.1公里處，設置期限自今年2月6日至明年12月31日，試驗完畢後相關設施設備將全數移除。本案施作1404個浮台基座，面積約為383公尺乘以90公尺，旭東公司於颱風前已移除5到6成光電板及浮台，剩約4成，脫落皆為浮台零件無任何光電板。

縣府表示，已要求旭東公司盡速處理完畢，避免危及船舶航行、交通、漁船作業及海域遊憩安全；也派員至現場掌握清除狀況，督促業者盡速清除，如民眾有發現相關設施漂流物請撥打通報專線：0937-279-262。

丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供

丹娜絲颱風

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