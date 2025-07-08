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丹娜絲颱風重創嘉義縣...多處網室被吹垮破洞 空心菜全泡水恐停耕半年

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣農漁畜牧業災損金額超過5億元，行政院長卓榮泰（右二）今到新港鄉關心空心菜災情。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農漁畜牧業災損金額超過5億元，行政院長卓榮泰（右二）今到新港鄉關心空心菜災情。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風重創嘉義縣，農漁畜牧業災損超過5億元，行政院長卓榮泰今天下午至新港鄉視察空心菜網室災情，原訂要和農民一起下田看空心菜泡水狀況，但午後雷陣雨增強，卓榮泰聽完簡報就坐車離開，前往布袋視察台電高壓電塔倒塌受損情形。

空心菜網室受颱風摧殘，篷布被吹翻、鋼管支架變形，空心菜全泡在水裡腐爛，農民損失慘重心在淌血。空心菜農說，空心菜要種在乾燥的土壤上，搭建網室就是要避免雨水，但颱風後篷布被吹翻，就連鋼管結構都變形，一定要整座拆掉重新搭，每分地要價110萬元。

空心菜農無奈的說，颱風過後很多溫網室都受損，現在不只是資金問題，甚至「願意花錢都還要排隊」，聯絡設施業者要等待5個月，才有機會重新搭建網室，而且還要重拉水電、整理設備，起碼要半年才有可能復耕，且這半年相當於都沒有收入，損失慘重。

農糧署表示，新港鄉損害面積23公頃，損失金額320萬元，受損作物包括番石榴、洋桔梗、胡瓜、食用玉米、蕹菜等作物及農業設施受損較為嚴重，將公告全品項農作物（水稻除外）受理現金救助申請，同步辦理年息1.415%低利貸款，也擬調高溫網室設施救助金額。

嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風

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