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丹娜絲颱風災後10餘萬戶搶復電 雲林只剩893戶
丹娜絲颱風路徑百年首見，強風暴雨直撲南部，也重創雲林，一度造成逾10萬多戶停電，經台電動員日夜搶修，到今天上午10時已讓近10萬戶復電，停電戶數只剩1898 戶，復電率達98%，今天下午強降雨，使搶修工程稍受延誤，不過到今天下午5時，已讓停電戶只剩893戶，期望能趕至今天能全數復電。
颱風重創雲林的配電線路，停電範圍持續擴大，停電戶數不斷攀升，台電雲林區處全力動員搶修，並動員全國能量，啟動跨區支援，由台中、桃園及基隆區處陸續派員支援，全力投入搶修。
台電維修人員從早搶修至深夜，持續至今天凌晨，馬不停蹄，轄區主幹線已提早全數復舊完畢，只剩古坑、水林、口湖等鄉鎮零星用戶仍停電中，雲林區處說，零星停電戶可能位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路的末端，復電速度較慢，也請大家耐心等候。
台電雲林區處表示，如有個別用戶尚未來電，可利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話（05）5323927，告知停電住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。
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