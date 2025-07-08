台南北門仍停電…賴清德喊話：台電盡最大力量 希望大家互相體諒

賴清德總統今到台南丹娜絲颱風視察災損，於北門區蘆竹溝，居民陳情停電尚未恢復、希望政府盡快補助、漁港加強防護，對此，賴清德一一回應，喊話說「希望大家互相體諒」，電力還沒來之前，先採用發電機，農業部會負責發電機的租金。

賴清德說，這次颱風對台電影響很大，光電線桿倒650支、沒倒但電線斷掉也450條，嘉義3個高壓電塔倒塌，一定會影響電力，截止昨天為止，台電出班1萬人次、出車6千車次，不眠不休在修復，台電公司盡最大力量協助台南趕緊復電。

賴清德指出，電力還沒來之前要採取辦法，就是用發電機，農業部長陳駿季有說明，用發電機租金，農業部來負責，另，農業部也要協調南市府，中油的油車可以到附近，也希望市府要將路的阻礙排除，讓車輛出入順利。

賴清德也說，台電有很好公司文化，每一次颱風都冒著生命危險在搶救，希望大家互相體諒。

賴清德表示，關於蚵仔等損害，農業部長陳駿季有說看起來都符合天然災害救助範圍，所以有要求從優從速從簡，減少行政程序，讓民眾趕緊領到救助。

「有3筆錢可運用！」賴清德說，天然災害救助金額一定會給，另農業部會補助修復的費用，剩下要的費用可以去向銀行貸款，政府來補貼利息，「讓大家要換新、還是要修復，可以解決問題」。