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黃敏惠勘災滑摔倒地手部紅腫 自嘲「肉多沒事」
颱風丹娜絲重創嘉義市，嘉義市長黃敏惠今天勘災時，與附近的居民互動，疑因天雨路滑，摔倒在地，旁人驚呼，她說，沒事沒事，自嘲「肉多」，僅手部略為紅腫，持續勘災行程。
嘉義市府表示，行政院長卓榮泰下午到嘉義市視察嘉義市風災停電及復原情形，黃敏惠提早到現場並與附近住戶互動。
嘉義市府說，由於當時嘉義市未下雨，黃敏惠腳穿布鞋，踩到水溝蓋時，疑因天雨路滑突然人往後倒，摔倒在地，旁人驚呼、趕緊將黃敏惠扶起。
正好有旁人錄下當下畫面，網友們看到直呼「好痛！」
黃敏惠說，沒事沒事，ok的，自嘲肉多，僅手部略為紅腫，未到醫院檢傷，陪同卓榮泰會勘後，隨即到嘉義公園視察，並慰問前來支援的花蓮縣府人員。
黃敏惠告訴中央社記者，此時更顯肌耐力的重要性，當下立即起身，同時為了嘉義市還是要拚，所以繼續跑行程。
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