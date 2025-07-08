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丹娜絲重創文旦、酪梨 總統賴清德允諾貸款利息降為零

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
丹娜絲颱風重創南部縣市，農產遭受嚴重損失，總統賴清德允諾貸款利息從1.415%降為零。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南部縣市，農產遭受嚴重損失，總統賴清德允諾貸款利息從1.415%降為零。記者劉學聖／攝影

中颱丹娜絲颱風重創嘉南地區，總統賴清德今天下午率農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝到台南勘查災情，首站來到麻豆安業里太子宮附近的文旦園，看到滿地就快要收成的落果，賴總統表情嚴肅，農友說起損失略帶鼻酸，總統頻安慰，表示給予貸款零利率，及舊貸款本金可延緩還等措施，才讓農友心安。

農糧署先簡報這次嘉南地區農業災情，首日所報損失就超過10億，其中，嘉義損失4億多最多，台南損失兩億6千萬居次，面積3481公頃，其中文旦園落過超過50%，影響面積500公頃，採銷班長王春華是麻豆地區種植文旦面積最多的柚農，種植逾2公頃，落果就超過一半，損失嚴重。農業部就救助、災後復原雙軌協助，已啟動現金救助，受理申請，並提供低利貸款。

但立委林俊憲認為，損失這麼嚴重，應該免利息，且應提高補助金額。立委賴惠員反映，濱海地區養殖戶因停電，水車無法啟動，若缺氧會造成魚死亡，要求增援發電設備。立委陳亭妃指許多青農辛苦創業，設置溫室栽培設備，都被颱風吹掉，要求農業部協助。

陳駿季表示，這次損害最嚴重是台南與嘉義，其次是是雲林、高屏地區，他說，昨晚第一時間就公告台南地區所有品項都符合救助作物，可省掉1周到10天的作業時間。因文旦快1個月就可收成，造成落果，已請求國軍派員協助清園，早日清園才能讓車子進入園區噴藥，感謝國軍已派員協助。但因明天漢光演習開始，可能國軍要去參加演習，但農業部也會動員人力協助解決。另貸款利息，若經同意會降為零，而且也會適度調高貸款額，新貸和舊貸一體適用。

市長黃偉哲表示，到目前為止大概清了約160噸落果，以麻豆2萬3千噸的文旦，受損率如果達到8成，將近2萬噸，以這個清理速度，有點不夠，期待國防部在國家安全許可下，能夠讓第4軍團部分弟兄明天持續幫忙農民。

他說，颱風造成數萬戶停電，今天晚上估計還沒法達到100%的復電，但因七股地區沿海有很多魚塭，養殖魚的密度都蠻高的，如沒有幫浦供給氧氣，陸續延遲性災害就會產生，因缺氧魚就會浮上來，這部分要拜託漁業署多幫忙，因為是天然災害，是否可啟動救助辦法。

另估計，屋頂全部被掀有1600戶，一半被掀的5100戶，市府會啟動緊急救助的基金，利用0206的基金剩餘的部分會來啟動，因為這些受損房屋為民宅，且有些不是合法登記的房屋，因此用基金來協助受災戶。總統賴清德總結時，表示支持提高貸款額度，及貸款利率降為零，以及請國軍繼續協助救災。經濟部長郭智輝也表示，今晚復電率目標是達到90%。

丹娜絲颱風重創南部縣市，農產遭受嚴重損失，總統賴清德今天到麻豆果園勘查災情。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南部縣市，農產遭受嚴重損失，總統賴清德今天到麻豆果園勘查災情。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風 賴清德 郭智輝 陳駿季

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