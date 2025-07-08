高雄颱風農損逾3千萬 市府：向中央爭取救助

颱風丹娜絲影響，高雄部分地區出現農業災損，主要受損作物為香蕉、番石榴、香瓜、西瓜等；市府統計，截至下午4時，災損累計金額3692萬，將向中央爭取救助，以協助農民。

颱風丹娜絲過境，造成高雄部分地區出現農損，副市長羅達生及農業局長姚志旺等人昨天前往梓官、燕巢等區視察了解，民進黨高雄市立委賴瑞隆今天也到旗山、美濃等區協助確認災損，並允諾協助向農業部爭取相關災害救助。

農業局向中央社記者表示，丹娜絲颱風釀農產災害，截至今天下午4時，高雄市農產災損累計新台幣3692萬元，主要受損作物為香蕉、番石榴、香瓜、西瓜等；畜牧部分尚未有災情回報。

農業局表示，此次災害仍持續根據各區公所查報彙整統計中，市府將依據各區公所查報彙整災情，積極向農業部爭取救助，以協助農民。

旗山果樹產銷班長蘇昆宏說，現在是高雄芒果採收期，颱風來襲，造成超過5成落果，一年心血付諸流水；農業部現在還沒將高雄納入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，盼爭取更多協助。

賴瑞隆表示，現在是高雄芒果盛產季節，颱風丹娜絲侵襲，造成巨大農業損失；中央地方應齊心協力幫農民加速解決問題，協助維持生計。

高雄市7月5日起受到颱風丹娜絲強風豪雨影響，多達31區有8級以上陣風，彌陀、梓官、路竹區更出現11級強陣風；高雄也多達22個行政區降水超過豪雨等級，其中大寮區颱風期間累積雨量超過350毫米。