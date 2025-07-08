影／丹娜絲颱風擺尾 彰化大雷雨田尾1車泡水、員林漂來大鯰魚

彰化縣今上午到中午兩點前大雷雨造成多處嚴重淹水，田尾鄉國1涵洞淹水，一輛車強行通行被困，豪雨沖毀鐵道西部幹線的二水往來林內路線及掏空鐵道邊緣基石，下午2點25分起暫停通行。

「很久沒短時間內下那麼大的雨。」田尾鄉鄭姓鄉民表示，鄉內多處淹水，道路變小流，海豐村與國1涵洞平行的道路積水，一名駕駛人誤判深度開車要穿越涵洞，斜坡道淹水約70公分，車子熄火困在涵洞內。

員林地區地勢低，圓林園、龍燈公園兩大滯洪池接近滿水位，員林警分局和員林地方稅務局的地下室淹水，離奇的是竟有一尾大鯰魚被流到員林地方稅務局門口，稅務人員發揮「愛心辦稅」的愛心捉住鯰魚待雨勢變小時帶到附近池塘放生。

北斗鎮大菜市前的台1線道路下陷，面積可放一輛車，還好沒人車被坑，公路局據報派員圍起三角錐；鎮公所表示，外傳那是先前挖公共管線留下的爛攤子，但公共管巷線開挖處集中中央分隔線，天坑靠近人行道，位置不同，路基下陷原因有待進一步調查。