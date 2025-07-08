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颱風農損 農業部次長胡忠一：雲林香蕉竹筍等達救助標準

中央社／ 雲林縣8日電

颱風丹娜絲過境，強風豪雨造成雲林農損嚴重。民進黨立委劉建國今天邀農業部次長胡忠一會勘香蕉、番石榴等農作物，並建議中央此次風災，大宗作物、大片損害應免現勘處理。

劉建國表示，感謝胡忠一、農糧署長姚士源，從昨天到今天都積極協助雲林勘災，香蕉、番石榴及農業設施等皆有災損，盼農業部盡速做處理，最後還有延遲性災害，像土豆等，也請農業部要一併協助處理。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，雲林竹筍損害超過9成以上，因此大宗作物、大片損害，應可免現勘，也能讓公所人員去看更多受損作物。

胡忠一說，颱風丹娜絲侵台後，雲林香蕉、竹筍、硬質玉米及番石榴等作物已達天然災害救助標準，另外農業設施方面也有達到天然災害設施的標準；所以，農業部會用最快速度公告，後續也會馬上進行四方會勘，趕快把救助金發放給農民。

古坑鄉長林慧如認為，此次颱風造成古坑鄉竹筍、香蕉、芭樂及柑橘類等農作物嚴重受損，希望農業部盡速公告可以受理農業天然災害救助的品項，公所將立即進行現勘，協助農民申報。

丹娜絲颱風

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