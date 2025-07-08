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高雄旗津汙水廠爆管住家淹水 協調會決議每戶補償10萬元

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄即時報導
高雄旗津中區汙水廠破管損及至少50住戶，立委賴瑞隆召開協調會，初步決議每戶補償10萬元。圖／立委賴瑞隆服務處提供
高雄旗津中區汙水廠破管損及至少50住戶，立委賴瑞隆召開協調會，初步決議每戶補償10萬元。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄旗津中區汙水處理廠在丹娜絲颱風來襲時發生幹管破裂，汙水外溢造成社區至少50戶住家受災，立委賴瑞隆今邀相關單位與受災戶協調，初步達成每戶補償10萬元共識，受損家具或家電檢附單據實報實銷。市府水利局表示，2個月內完成調查報告及短期改善計畫。

旗津中區汙水處理廠處理量約為每日60萬公噸，此次颱風豪雨突破100萬公噸。水利局調查，豪雨造成抽水量劇增，加上無法停水修復導致管體破裂，引發抽水系統超載與大量積水外溢，約50戶民宅受淹水之苦。

立委賴瑞隆今日會同多位議員與行政院公共工程委員會、內政部國土署、財政部國有財產署、國防部、台灣電力公司及高雄市政府相關局處召開協調會。

市府原本針對每戶提出1.5萬元補償金方案，受災戶強烈反彈。蔡姓住戶說，汙水廠水管40年未更換，根本是人禍，水利局卻將責任推給颱風；爆管汙水是未經處理的「髒水」，比雨水還要髒，市府應提高賠償金額，負責到底，且應加強社區清潔消毒，避免衍生傳染疾病。

議員簡煥宗說，爆管事件導致許多人徹夜未眠、疲累不堪，床墊或家電泡水後惡臭難聞，市府責無旁貸；另希望水利局提出因應對策，未來若再有破管，水要留在廠區內，不要影響居民。

經過眾人協調，補償及慰助金提高至10萬元，受損家具或家電檢附單據實報實銷。水利局長蔡長展表示，2個月內完成汙水廠前圍牆加高及導流外海設施等改善方案；後續委託技師公會鑑定災害成因，1個月內提出報告。

立委賴瑞隆表示，初估破管修復與設施設備損害金額約5千萬元，將協助向爭取中央災後復原經費與受災戶專案援助。

高雄旗津中區汙水廠破管造成住戶淹水，立委賴瑞隆今天召開協調會，初步決議每戶補償及慰助金共10萬元。圖／議員簡煥宗提供
高雄旗津中區汙水廠破管造成住戶淹水，立委賴瑞隆今天召開協調會，初步決議每戶補償及慰助金共10萬元。圖／議員簡煥宗提供
高雄旗津中區汙水廠破管造成住戶淹水，立委賴瑞隆今天召開協調會，初步決議每戶可獲得補償及慰助金共10萬元。圖／議員簡煥宗提供
高雄旗津中區汙水廠破管造成住戶淹水，立委賴瑞隆今天召開協調會，初步決議每戶可獲得補償及慰助金共10萬元。圖／議員簡煥宗提供

丹娜絲颱風

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