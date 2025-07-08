風災農損全品項現金救助雲林未被列入 張麗善轟中央：颱風不分藍綠

丹娜絲颱風帶來雲林農損慘重，雲林縣截至今午農業災損金額2.68億元，但農業部昨公告全品項免現勘現金救助地區，僅台南及嘉義縣市，未見雲林縣，縣長張麗善表示，雲林農損金額已超過台南、嘉義，卻未獲中央相同對待，實不合理，「救災不分顏色」呼籲盡速將雲林縣納入，協助農民早日復耕。

雲林縣府表示，農業部統計至昨天下午17時，嘉義縣農作物災情1億7228萬元（另有1.83億元漁業損失）、台南市2億5858萬元、雲林縣2億4566萬元，但至今午雲林已達2.68億元，全國最高，呼籲農業部應比照台南與嘉義的標準，公告雲林縣為「丹娜絲颱風全品項現金救助地區」，並啟動「免現勘」補助作業流程。

對於雲林今未被納入全品項免現勘現金救助地區，張麗善今表示，「雲林是農業大縣，這次損失最多，怎麼可能沒有我們？」她希望中央不要有任何的政治化或有藍白之分、藍綠之分，颱風也沒有藍綠之分，應該要標準一致。

她說，雲林這次農損金額全台最高，農民苦不堪言，又正值一期稻作轉二期稻作期間，盼中央體恤農民辛苦，給予雲林農民公平合理的援助，盡速協助完成復耕，以免影響生產，危及糧食安全，勿因政治考量而忽略災區實況。

雲林縣政府指出，丹娜絲颱風雲林多地出現每秒24.5公尺以上的強陣風，宜梧測站甚至測得達每秒57.3公尺、相當17級風，造成廣泛農損，縣府第一時間邀集立委丁學忠、張嘉郡及農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場雲林分場長黃瑞彰，到災區勘災，確認災情嚴峻。

據統計，丹娜絲造成食用玉米、硬質玉米、青割玉米、青蔥、香蕉及溫網室設施等多項作物嚴重受損。依據農業部公告適用的天氣參數核算，雲林已達災害性天氣標準的作物品項共計16種，包括硬質玉米、高粱、柑橘類、番荔枝、番石榴、木瓜、蓮霧、百香果、竹筍、龍鬚菜、芋頭、青蒜、韭菜等。