丹娜絲颱風嚴重損壞台南體育場館 體育局：積極搶災

中度颱風丹娜絲颱風於7月6日晚間登陸本島，夾帶強風與豪雨，7月7日俟風雨稍微停歇，體育局陳良乾局長即前往安南全民運動館並動員所屬同仁檢視所轄場館及工程，初步勘查，丹娜絲颱風造成體育局所轄及認養、委外等部分場館多處損壞，新營、安南及永康全民運動館等興建工程除圍籬傾倒等無重大災情，蕭瓏足球場圍籬倒塌，其餘在建工程所幸無重大災情，另體育局所轄場館包括永華體育園區內田徑場鐵門受損，園區樹木傾倒約15%，新營體育園區田徑場鍊球護籠傾斜、鐵門受損，看台屋頂嚴重毀損，其中園區樹木傾倒嚴重約40%樹木傾倒或折斷，復原至少約需2週，新營網球場圍籬傾倒，委外場館市立棒球場觀眾席頂棚損壞、市立泳池淹水、其餘市立網球場、安南水上訓練中心、馬術場等以樹木傾倒及柵欄斷裂等災情居多。

體育局陳良乾局長表示，運動場館攸關民眾運動權益、更是運動賽事辦理的基石，除指示體育局同仁全力搶災，務必盡力於最短時間修復各型運動場館的營運，期早日提供民眾優質的運動場館，也強調搶災之餘請體育局同仁及委外廠商注意勘查及施工安全，務必遵守施工規範，避免人員受傷。

體育局指出，另7月25日至8月3日台南市將舉辦2025年第八屆U12世界盃棒球賽，為確保比賽能順利進行，陳良乾局長加強亞太棒球場風災受損情形勘災，經初步全場檢視，除場內紅土部分流失、場館內設施大致良好，無安全之虞，場外部分樹苗受損，已就場館受損部分指示務必於賽前恢復，以期比賽順利圓滿成功。

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