溪頭颱風重創處處倒木再休園2天 店家嘆近5年最嚴重

溪頭園區遭颱風丹娜絲重創，園內處處倒木斷枝，除今天休園，園方再公告7月9日、10日休園；當地店家表示，這次風災應是溪頭近5年最嚴重，樹木倒很多，估連帶影響1週生計。

颱風丹娜絲6日深夜從嘉義登陸，7日清晨在桃園、新竹交界出海。溪頭自然教育園區嚴重受創，園內多棵樹木傾倒，地面布滿樹枝落葉，還有車輛遭倒樹壓到車頂凹陷，由於尚無電力並須搶通林道、步道，為維護遊客安全，園區昨天公告8日休園1天，進行災後復原。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處今天再發布公告表示，溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、下坪自然教育園區目前進行林道、步道搶通中，但因颱風丹娜絲造成樹木傾倒數量眾多，造成園內多數林道、步道中斷，9日、10日再休園2天，進行災後復原。

另外，農業部林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區因聯外道路工區有部分路段、便道遭土石泥流淹沒待整理，預計明天恢復營運；天池山莊及各自然步道考量聯外道路仍有落石、坍方風險，後續巡查無虞後，再於官網發布開放訊息。