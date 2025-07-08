快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

彰化大雨逢大潮各地淹水 縣長王惠美視察調派抽水機

中央社／ 彰化8日電
彰化縣長王惠美上午前往鹿港公會堂等易淹水地區視察。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美上午前往鹿港公會堂等易淹水地區視察。圖／彰化縣府提供

彰化縣今天上午雨勢猛烈，適逢大潮，鹿港鎮等沿海鄉鎮淹水嚴重，縣長王惠美前往勘災，並調派抽水機抽水，加速消退積水。另外，員林市信義巷淹水約80公分，消防緊急協助疏散9人。

彰化縣上午持續下大雷雨，不僅造成多條饋線跳脫，多個地區停電，各鄉鎮市也陸續出現積淹水。其中，彰化縣消防局第二大隊員林分隊在返隊途中，發現信義巷淹水80公分，立即聯繫里長及公所，協助將9名民眾疏散至三和社區活動中心。

許多網友紛紛湧入王惠美臉書（Facebook）留言要求停班停課；也有網友認為現在路上淹水，宣布停止上班上課反而危險。

王惠美上午前往鹿港公會堂等地區視察，隨後前往員林市員基醫院及三和公園等周邊區域關心淹水情形。

王惠美表示，颱風丹娜絲雖已遠離，但受西南氣流影響，彰化各地雨量非常大；她舉鹿港為例，時雨量約在100多毫米，鹿港公會堂、鹿港老街等地屬較低窪地區，又遇農曆十四大潮，因此水勢暴漲，已請縣府水資處加派抽水機運作，加速將積水消退。

鹿港鎮長許志宏說，公所針對淹水地區都有架設抽水站，盡快將水抽完，讓居民能安全使用道路，呼籲民眾出門時注意周邊漂流物，公所也備有沙包因應。

丹娜絲颱風 王惠美

延伸閱讀

彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒希望停班停課

去年彰化大城鄉颱風釀淹水 王惠美親自向卓榮泰爭取清疏經費

丹麥焚化廠可滑雪及攀岩 王惠美對彰化焚化廠更多啟發

2025年台灣設計展在彰化 王惠美率團到丹麥取經

相關新聞

【重磅快評】誰砍農民救命錢？告訴你陳駿季沒說的真相

農業部初步統計颱風丹娜絲農業災情，初估損失逾10億元，農作物以香蕉損失最嚴重，其次為文旦柚。農業部長陳駿季趁機喊窮，指立...

彰化大雨逢大潮各地淹水 縣長王惠美視察調派抽水機

彰化縣今天上午雨勢猛烈，適逢大潮，鹿港鎮等沿海鄉鎮淹水嚴重，縣長王惠美前往勘災，並調派抽水機抽水，加速消退積水。另外，員...

雲林兩獨老房子被颱風擊毀 無家可歸縣府啟動安遷救助

丹娜絲襲擊雲林，兩戶獨居老人住家屋頂被掀，毀了唯一可棲身之處，水林鄉的78歲曾林阿嬤被迫安置他處，北港66歲的蘇姓獨居戶...

丹娜絲吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 本線7/15才能通行

阿里山林業鐵路歷經15年修復，去年7月6日恢復全線通車，這次面臨丹娜絲颱風威脅，平安挺過未傳災害，隧道、車站及鐵道結構都...

丹娜絲重創嘉義縣農損逾5億 香蕉園倒伏、木瓜葉全掉光

嘉義縣受丹娜絲颱風影響，造成農漁業嚴重災損，目前災損金額已達5億5188萬元，農作物災損面積共1786公頃，農民悲嘆整年...

南鯤鯓代天府牌樓因颱風倒塌 竟有民眾撿拾掉落物當場被發現

國定古蹟南鯤鯓代天府知名的千年檜木牌樓，6日受颱風丹娜絲強襲倒塌，讓廟方與許多信眾不捨，目前廟方正進行清理善後，卻傳出有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。