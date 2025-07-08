【重磅快評】誰砍農民救命錢？告訴你陳駿季沒說的真相

農業部初步統計颱風丹娜絲農業災情，初估損失逾10億元，農作物以香蕉損失最嚴重，其次為文旦柚。農業部長陳駿季趁機喊窮，指立委刪除撥補「農業特別收入基金」9千萬，恐造成救助困難，罷團及綠營側翼則大罵藍白砍掉農民的天災救助金，應該要罷免。陳駿季明知農損補助已運作多年，從沒「斷糧」過，喊窮給罷團、側翼殺球，心態可議。

丹娜絲出海後，立法院經濟委員會邀農業部長陳駿季報告，陳表示今年度總預算有立委提案刪減「補助農業特別收入基金」9千萬，後續若農業天然災害救助基金經費不足，恐造成救助困難。陳還說，9千萬雖不多，但農業特別收入基金項下的農業天然災害救助基金每年都編列不足，未來天災若發生得更頻繁，基金不夠，農業部將無法向行政院申請第二預備金。

罷團及綠營側翼馬上在社群媒體狂酸「預算被你們藍白立委刪光了啦」、「中央現在沒錢啊，被砍光了」、「去跟砍預算的藍白立委要」、「國民黨全部砍了」、「砍農民救命錢，不應該罷免嗎？」...。一個農損補助話題快速連結到大罷免，陳駿季又對民進黨作出了「貢獻」。

但砍了農業特別收入基金9千萬就會影響農業天災現金救助嗎？陳駿季顯然只說了綠營愛聽的話。其實，農業特別收入基金項下的農業天然災害救助基金年年編列不足早被檢討，農委會時期的主委林聰賢即曾提出檢討，指農業天然災害救助基金年年超支，亟需擴增農業保險涵蓋範圍與覆蓋率，以分攤農民風險。

今年三月立法院審查總預算時，陳駿季也特別提到撥補農業特別收入基金371億被刪除9千萬，因預算法規定不得動支預備金支應，刪除農業基金可能影響救災。但他也提出因應之道，表示將請行政院允許先向其他基金借支處理，例如農村再生基金。

從林聰賢的檢討到陳駿季提出因應之道，顯示立法院刪了這9千萬，並未把農業部逼到無計可施的地步，過去基金超支也有類似作法；同時，也間接證實民進黨主政以來，對於農業天然災害救助基金年年短編一事並無改善。

再回頭來看當時立院為何要刪這9千萬？就比例來說，刪除金額僅0.2%，實在不多；再者當時監察院調查超思雞蛋弊案，算出公帑損失達5.3億，但農業部卻未有積極作為，立委才提案減列9千萬，有其時空背景。

要知道的是，今年度原預計撥補農業特別收入基金372億，經刪減9千萬，還有371億，仍比去年增加59億。要說刪了0.2%就影響救災，未免誇張。

更甚者，農業部長說依預算法規定，預算被刪減後，不得動用預備金，但同法也規定「但法定經費或經立法院同意者，不在此限」。農業部從頭到尾就是話只說一半，不是要帶風向，又是為了什麼？

農業特別收入基金的預算規模不算小，但執行率一向不高，以113年度決算為例，基金編列634億，較前一年增加87億，業務總支出預算為129億，截至10月底，實際執行數為81億，執行率為77.5%。換句話說，今年砍9千萬根本未傷筋骨。

再者，立委刪掉9千萬是撥補基金的預算，不是天災救助金，是因為農業部沒說清楚這筆錢楚要怎麼用、誰能用，立委認為有黑箱之虞才小刪；真的有災損，第二預備金依法還是能撥，並未影響農民權益。

有意思的是，今年3月刪9千萬，農業部馬上能提出因應之道；7月颱風致災，綠營就說藍白刪了農民9千萬救命錢，卻不提大罷免一花就是十幾億，用的也是行政院第二預備金，這不都是人民納稅錢嗎？難道不能充作農民的救命錢？