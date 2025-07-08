颱風丹娜絲農損近11億元 文旦柚、香蕉都逾1.3億

農業部今天下午公布最新統計，颱風丹娜絲造成的農業災情，損失逼近新台幣11億元，農產作物中的文旦柚、香蕉損失都超過1.3億元。

農業部發布新聞稿，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至8日上午11時），農業產物及民間設施估計損失共10億9633萬元。

農產損失部分，農業部估計金額7億4433萬元，農作物被害面積9822公頃，損害程度30%，換算無收穫面積29 77公頃，受損作物主要為文旦柚，被害面積923公頃，損害程度51%，換算無收穫面積469公頃，損失金額1億3886.7萬元；其次為香蕉1億3491.3萬元、竹筍8327.9萬元、柳橙6348.4萬元、椪柑5518.8萬元。

另外，農業部估計畜產損失1465萬元，受損畜禽主要為雞11.8萬隻，金額1234萬元，其次為豬、鵝及牛；漁產損失1億8375萬元，主要為牡蠣。

設施損害部分，農業部統計，農業設施損失3460萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施損失1億1900萬元，主要是畜禽舍毀損。

農業部統計各縣市災損情形，以嘉義縣損失5億2212萬元（占48%）最多，其次是台南市2億8160萬元（占26%）、雲林縣2億6339萬元（占24%）、屏東縣1149萬元（占1%）較嚴重。

農業部已公告辦理農損現金救助及低利貸款地區及項目，並持續彙整更新風災農損資料。