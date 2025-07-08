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雲林兩獨老房子被颱風擊毀 無家可歸縣府啟動安遷救助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影
水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲襲擊雲林，兩戶獨居老人住家屋頂被掀，毀了唯一可棲身之處，水林鄉的78歲曾林阿嬤被迫安置他處，北港66歲的蘇姓獨居戶則暫居已故兄長的漏水舊房，兩人提起狂風毀家的情景仍心有餘悸，只期待能盡快回到老巢，安養晚年，縣府將啟動雙B計畫救助，當地村里長也籲請社會善心協助老人重建家園。

蘇翁回憶丹娜絲風雨交加的惡夜，心有餘悸說，幸好牆倒時他仍冷靜留在房內，沒馬上逃難，否則冒雨衝出屋外，剛好會被飛起的屋頂壓到，相差不到10秒，深深感到生死一瞬間，老命幸運保住。

他說，昨天凌晨狂風大作，強雨如彈，睡夢中屋頂開始落塵吵醒了他，他趕緊起身穿衣，環顧屋內四周，牆面開始脫落進而傾倒，當時停電黑漆漆，他甚感害怕很想逃跑，但仍停下，直到大牆面倒下，不到10秒，廚房、房間、客廳4間房舍的屋頂一下子被吹飛，重重落在三合院的空地。

幸好沒馬上衝出屋外，否則剛好會被屋頂壓到，實為慶幸，蘇說，當時全身汙髒雨淋全身，大半夜不知逃往何方，只好暫躲到已故兄長的舊房暫棲，吃飯梳洗全在破舊溼暗的斗室，兩天來雖漏水不斷，也只能忍著，盼早日回到老窩。

北港鎮長蕭美文第一時間前往探視送物資，並啟動相關救助流程。里長姚水評希望各界伸出援手，幫助蘇翁重建家園。

另家住水林山腳村的78歲曾林婦人也說，颱風來沒多久就停電，正想去拿手電筒，忽然整個房子天地動，一下子屋頂就強風掀開，飛去哪裡也找不到，冒著強大風雨求救，被安排暫居他處「風雨瞬間毀了家園，一生難忘」。

水林代理鄉長張東凱也協助啟動相關救助措施。縣府社會處副處長陳怡君表示，已請各公所清查房屋受損作業，水林阿嬤現以依親暫時安置，北港蘇翁由公所持續關懷，後續除啟動雙B計畫辦理修繕，將依福利類別、受災情形，申請安遷、低、中低收房屋修繕等相關補助。

水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影
水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影
水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影
水林鄉曾林婦人居住的房子整個屋頂被颱風吹走，不知飛到何處，鄉公所暫時將她安置他處。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，提起事發當時心有餘悸，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，暫住已故兄長的漏水小房，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影
北港鎮扶朝里蘇姓獨居老人唯一棲身處屋頂被掀，驚險中逃過一劫，暫住已故兄長的漏水小房，期能早日重建老窩。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲颱風

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