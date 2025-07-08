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丹娜絲吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 本線7/15才能通行

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供
丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路歷經15年修復，去年7月6日恢復全線通車，這次面臨丹娜絲颱風威脅，平安挺過未傳災害，隧道、車站及鐵道結構都未受損，只有鐵道兩側樹木、竹子受強風吹倒，巡檢人員正逐步清除，因倒樹眾多，阿里山林鐵本線預計7月15日恢復營運。

丹娜絲颱風帶來強風及大雨，林鐵及文資處針對全線巡檢，確認十字路車站以上路段均正常，北門車站至十字路車站之間，目前尚有96處倒樹、倒竹持續清理中，因山區天候仍不穩定，且需逐段推進清理，預計7月14日完成路線清理及列車試運轉作業。

林鐵及文資處表示，嘉義至阿里山的本線路線預計7月15日恢復營運；阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3條支線明天7月9日就可恢復營運，已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。 相關資訊請上林鐵網站查詢。

丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供
丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供
丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供
丹娜絲颱風吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 木及竹子，嘉義至阿里山本線預計7月15日恢復通行。圖／林鐵及文資處提供

丹娜絲颱風

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