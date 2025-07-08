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丹娜絲重創嘉義縣農損逾5億 香蕉園倒伏、木瓜葉全掉光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
丹娜絲重創嘉義縣農作溫網室，不只布被吹飛，連鐵架都倒光。圖／民眾提供
丹娜絲重創嘉義縣農作溫網室，不只布被吹飛，連鐵架都倒光。圖／民眾提供

嘉義縣受丹娜絲颱風影響，造成農漁業嚴重災損，目前災損金額已達5億5188萬元，農作物災損面積共1786公頃，農民悲嘆整年心血都被吹垮，農業部長陳駿季今到嘉義縣勘查木瓜、香蕉、柑橘、龍眼等農作物災情，承諾全力幫助農民，宣布嘉義縣啟動全品項救助。

木瓜農哀怨的說，木瓜樹上葉子全被吹光，沒葉子就沒辦法行光合作用，超過一甲地約1800棵木瓜樹，全部都只能砍掉重種。香蕉農也是叫苦連天，稱去年已遭颱風肆虐，今年又遇到丹娜絲，即便已經加強防護，整個香蕉園全部倒光光，整年心血都白費了。

農業部長陳駿季說，過去天然災害會勘程序繁雜，等待時間較長，現在將簡化申報流程，讓農民盡速到各地公所申請，另外除了補助農作物損失外，若是溫網室因天災毀損，農業部也有補助讓農民重新搭建，也規畫研議降低低利貸款利率，讓農民盡速完成復原工作。

農業處統計，嘉義縣災損金額5億5188萬元，包含農作物2億961萬元、畜產業1億4712萬、漁業1億9515萬元，重創香蕉、竹筍、木瓜、蓮霧、番石榴、柿子等果園，51個畜牧場受災，還有32艘漁筏及18艘漁船翻覆毀損，9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害。

農業處表示，農業部今天公告嘉義縣農產業全品項（稻米除外）農業天然災害現金救助及低利貸款，災損率達20%以上即達救助門檻，救助對象為實際從事農作生產者，7月8日起至7月21日止受理農民申請，假日得不受理，提醒農民在工作日至當地公所申請。

丹娜絲重創嘉義木瓜果園，木瓜葉全被颱風掃光，果農無奈只能砍掉重種。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義木瓜果園，木瓜葉全被颱風掃光，果農無奈只能砍掉重種。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義縣農損金額逾5億元，農業部長陳駿季（左三）今天視察香蕉、木瓜等果園災損狀況。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義縣農損金額逾5億元，農業部長陳駿季（左三）今天視察香蕉、木瓜等果園災損狀況。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義香蕉果園，農民悲嘆已有加固，仍不敵強風全都倒伏。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義香蕉果園，農民悲嘆已有加固，仍不敵強風全都倒伏。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義縣農損金額逾5億元，農業部長陳駿季（左二）今天視察香蕉、木瓜等果園災損狀況。記者黃于凡／攝影
丹娜絲重創嘉義縣農損金額逾5億元，農業部長陳駿季（左二）今天視察香蕉、木瓜等果園災損狀況。記者黃于凡／攝影

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