丹娜絲重創嘉義縣農損逾5億 香蕉園倒伏、木瓜葉全掉光

嘉義縣受丹娜絲颱風影響，造成農漁業嚴重災損，目前災損金額已達5億5188萬元，農作物災損面積共1786公頃，農民悲嘆整年心血都被吹垮，農業部長陳駿季今到嘉義縣勘查木瓜、香蕉、柑橘、龍眼等農作物災情，承諾全力幫助農民，宣布嘉義縣啟動全品項救助。

木瓜農哀怨的說，木瓜樹上葉子全被吹光，沒葉子就沒辦法行光合作用，超過一甲地約1800棵木瓜樹，全部都只能砍掉重種。香蕉農也是叫苦連天，稱去年已遭颱風肆虐，今年又遇到丹娜絲，即便已經加強防護，整個香蕉園全部倒光光，整年心血都白費了。

農業部長陳駿季說，過去天然災害會勘程序繁雜，等待時間較長，現在將簡化申報流程，讓農民盡速到各地公所申請，另外除了補助農作物損失外，若是溫網室因天災毀損，農業部也有補助讓農民重新搭建，也規畫研議降低低利貸款利率，讓農民盡速完成復原工作。

農業處統計，嘉義縣災損金額5億5188萬元，包含農作物2億961萬元、畜產業1億4712萬、漁業1億9515萬元，重創香蕉、竹筍、木瓜、蓮霧、番石榴、柿子等果園，51個畜牧場受災，還有32艘漁筏及18艘漁船翻覆毀損，9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害。