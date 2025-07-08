南鯤鯓代天府牌樓因颱風倒塌 竟有民眾撿拾掉落物當場被發現

國定古蹟南鯤鯓代天府知名的千年檜木牌樓，6日受颱風丹娜絲強襲倒塌，讓廟方與許多信眾不捨，目前廟方正進行清理善後，卻傳出有民眾趁機撿拾牌樓掉落物，且正巧碰上巡邏員警，警方也隨即聯繫廟方，民眾當下也將拾得物歸還廟方，廟方暫不追究。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，南鯤鯓代天府大牌樓前晚雖因颱風來襲倒塌，對於這種天然災害還是要勇敢面對，因此，未來牌樓的處理與現場重建是最重要的事情，已與廠商聯繫，會先清運無法在使用的物品，12根千年檜木、牌樓瓦片、剪黏等相關木作則會保留起來，預計今天可完成。

針對有民眾撿拾牌樓的掉落物，侯賢名說，可能民眾因不了解法源及嚴重性，到現場關心情況後撿拾一些牌樓的剪黏、零碎檜木等，但正巧碰上派出所員警巡邏，警方發現後也隨即通知廟方人員到場，不過，只要民眾有歸還撿拾的剪黏、檜木就好，不會向民眾追究。

他也提到，南鯤鯓代天府牌樓倒塌後，內政部有致電關心，該座五門式大牌樓採用珍貴的檜木立柱，如今損失價值真的是難以估計，而未來要重建的話，會考量極端氣候的影響，應不會再用原本的檜木建構。

學甲警分局說明，昨晚8點多接獲報案，南鯤鯓代天府牌樓塌陷處有民眾在拾取掉落木頭，員警到場查處發現現場為1男、女撿拾不少牌樓掉落物，且已放置在車內，經聯繫廟方人員並表示2位民眾恐誤以為掉落物是清運廢品，才會不知情撿拾，2人當下將該批木頭歸還廟方，廟方也不予追究。