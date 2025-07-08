快訊

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

丹娜絲颱風衝擊臺南市農產業 7月8日至21日受理救助申請

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
颱風「丹娜斯」侵襲臺灣中南部，臺南市麻豆區文旦柚及東山區龍眼等，因受颱風吹襲，導致嚴重落果。照片／台南市府提供
颱風「丹娜斯」侵襲臺灣中南部，臺南市麻豆區文旦柚及東山區龍眼等，因受颱風吹襲，導致嚴重落果。照片／台南市府提供

颱風「丹娜斯」侵襲臺灣中南部，臺南市麻豆區文旦柚及東山區龍眼等，因受颱風吹襲，導致嚴重落果、枝條斷裂、果皮擦傷。市長黃偉哲表示，農產業部分，凡符合此項災害救助資格的農戶，請盡速於7月8日至21日工作日，向土地所在地區公所提出申請。

颱風「丹娜斯」挾帶的強勁風勢對中南部農作物造成嚴重災損，臺南數個地區更不時測得14級以上陣風。在漁港區域漁船（筏）、林業副產物之竹筍也同受催毀損壞。農業部於7月7日公告本市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區。

農業局長李芳林表示，此次公告為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助，農產業部分，符合資格的農民請於7月8日至7月21日工作日，向土地所在地區公所提出申請。申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝果園災害損失照片，紀錄保留並上傳災損情形，並於公告受理申請救助期間，併同申請文件送基層公所備查。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風後菜價漲 西螺果菜市場平均每公斤較颱風前漲10元

台南麻豆文旦災情慘重 果農：原本訂單已經爆滿 現在只能提早「下課」

富邦產險開發颱風風力危害評估系統 獲新型專利認證

回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

相關新聞

台南麻豆文旦災情慘重 果農：原本訂單已經爆滿 現在只能提早「下課」

颱風丹娜絲挾帶的強勁風勢，對台南農作物造成嚴重災損，其中麻豆文旦今年種植面積約840公頃，如今幾乎全部掉光光，讓農民相當...

丹娜絲重創嘉義縣農損逾5億 香蕉園倒伏、木瓜葉全掉光

嘉義縣受丹娜絲颱風影響，造成農漁業嚴重災損，目前災損金額已達5億5188萬元，農作物災損面積共1786公頃，農民悲嘆整年...

南鯤鯓代天府牌樓因颱風倒塌 竟有民眾撿拾掉落物當場被發現

國定古蹟南鯤鯓代天府知名的千年檜木牌樓，6日受颱風丹娜絲強襲倒塌，讓廟方與許多信眾不捨，目前廟方正進行清理善後，卻傳出有...

丹娜絲剛過河川溶氧恐低 北市環保局曝2條件啟動死魚預警

丹娜絲颱風剛過，又迎來夏季，天氣逐漸炎熱，各地河川溶氧量恐降低。台北市環保局觀察，淡水河、基隆河與新店溪等地區...

颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島海上島際間交通昨日全面停航，一名印尼籍男子昨晚因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至...

丹娜絲颱風遠離 農改場提醒：加強復育措施、病害防治

受丹娜絲颱風帶來風雨影響，南部多處農田發生積水及土壤鬆軟情形，為協助農民盡早回復農作生產並降低病蟲害風險，高雄區農業改良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。