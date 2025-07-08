丹娜絲颱風衝擊臺南市農產業 7月8日至21日受理救助申請

颱風「丹娜斯」侵襲臺灣中南部，臺南市麻豆區文旦柚及東山區龍眼等，因受颱風吹襲，導致嚴重落果、枝條斷裂、果皮擦傷。市長黃偉哲表示，農產業部分，凡符合此項災害救助資格的農戶，請盡速於7月8日至21日工作日，向土地所在地區公所提出申請。

颱風「丹娜斯」挾帶的強勁風勢對中南部農作物造成嚴重災損，臺南數個地區更不時測得14級以上陣風。在漁港區域漁船（筏）、林業副產物之竹筍也同受催毀損壞。農業部於7月7日公告本市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區。

農業局長李芳林表示，此次公告為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助，農產業部分，符合資格的農民請於7月8日至7月21日工作日，向土地所在地區公所提出申請。申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝果園災害損失照片，紀錄保留並上傳災損情形，並於公告受理申請救助期間，併同申請文件送基層公所備查。