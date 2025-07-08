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台南麻豆文旦災情慘重 果農：原本訂單已經爆滿 現在只能提早「下課」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南麻豆文旦原再過1個月即可收成，孰料受颱風影響幾乎全部掉光光。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦原再過1個月即可收成，孰料受颱風影響幾乎全部掉光光。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲挾帶的強勁風勢，對台南農作物造成嚴重災損，其中麻豆文旦今年種植面積約840公頃，如今幾乎全部掉光光，讓農民相當無奈，直呼「欲哭無目屎」；有在地果農透露，今年文旦算是產量還不錯，許多熟客也早就下訂單，訂單爆滿，孰料無情的丹娜絲颱風，讓文旦都「提早下課了！」。

果農李佳翰在麻豆安業一帶種植約3公頃文旦，他說，今年文旦相較其他農產，著果率還算不錯，結果颱風一來，文旦「直接下課！」，整個果園幾乎只剩1、2成文旦還挺住，大家今天也趕緊到果園清理，希望明後天能讓機具進駐，並透過有機的方式幫果園消毒。

李佳翰提到，颱風果後文旦樹多少都會受傷，若沒有趕緊消毒殺菌，現在還在樹上的文旦，可能還會繼續落果，且明後天恐還有延遲性落果的文旦掉落，預計需要清理1周；今年原本訂單已經爆滿，且再過1個月就可以採收，如今只能與消費者溝通，視後續文旦產量做調配出貨，成本恐損失約百萬。

麻豆區長楊政舉說，今年麻豆文旦種植面積約840公頃，年產量可達2100萬公斤，此次颱風落果嚴重、損失慘重，今協請約160位國軍人力進駐麻豆區協助整理家園，因人力、車輛有限，主要針對安正、安業、埤頭、北勢等7里種植文旦面積較大的區域清運，由果農先將文旦落果集中在定點，再請國軍人力搬運並送往清潔隊掩埋處理；有果農表示，國軍能協助幫忙搬運，總是多一份力。

農業局表示，農業部昨已公告台南為「農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物－竹筍農業天然災害救助地區」，符合資格的農民可在8日至21日工作日，向土地所在地區公所提出申請，申辦時請攜帶相關證件資料。

另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝果園災害損失照片，紀錄保留並上傳災損情形，並於公告受理申請救助期間，併同申請文件送基層公所備查。

國軍今進駐台南麻豆協助農民清運文旦落果及家園清理。記者萬于甄／攝影
國軍今進駐台南麻豆協助農民清運文旦落果及家園清理。記者萬于甄／攝影
果農李佳翰在麻豆種植3公頃文旦，今年著果率與訂單都相當不錯，孰料因一場颱風讓文旦「提早下課！」。記者萬于甄／攝影
果農李佳翰在麻豆種植3公頃文旦，今年著果率與訂單都相當不錯，孰料因一場颱風讓文旦「提早下課！」。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦受颱風影響幾乎全部掉光光，許多果農今也趕緊到果園整理。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦受颱風影響幾乎全部掉光光，許多果農今也趕緊到果園整理。記者萬于甄／攝影
國軍今進駐台南麻豆協助農民清運文旦落果及家園清理。記者萬于甄／攝影
國軍今進駐台南麻豆協助農民清運文旦落果及家園清理。記者萬于甄／攝影

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