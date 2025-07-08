丹娜絲剛過河川溶氧恐低 北市環保局曝2條件啟動死魚預警

丹娜絲颱風剛過，又迎來夏季，天氣逐漸炎熱，各地河川溶氧量恐降低。台北市環保局觀察，淡水河、基隆河與新店溪等地區，過去曾在高溫與劇烈天候影響下，發生魚群大量死亡；目前以科學化監測，若數據達2條件或連續高溫，環保局即啟動死魚事件預警機制，今年已36次，去年與前年分別為44次跟13次。

台灣近年多處河川陸續傳出魚群死亡事件，包含今年4月高雄愛河大量死亡土黃仔魚，引發民眾關注。北市環保局今指出，這類現象主要是因天氣劇烈變化導致水中含氧量驟降，並非源自工業汙染；為因應極端氣候下的環境挑戰，北市已建構完整的水質自動監測系統，並依據科學數據啟動跨局處應變機制，有效降低生態衝擊。

環保局說，魚類對水中含氧量極為敏感，一旦溶氧低於每公升2毫克，即可能造成魚群缺氧死亡；夏季高溫會降低水中氧氣含量，加上突發暴雨、氣壓偏低、連續陰天等氣象條件，更易導致水體缺氧惡化。

其中，尤以對氧氣需求較高的烏仔魚（鯔魚）最為敏感，去年4月忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面出現烏仔魚死魚，市府撈撿超過500公斤魚體。環保局當時研判是多日持續高溫及低氣壓又逢降雨，可能使河水的溫度表層低、底層高，而大雨引起水的對流使河底腐殖質翻起加速耗氧，導致魚群缺氧死亡。

環保局今說，北市已在淡水河本流及其主要支流設置5座固定式太陽能水質自動監測站，全天候監控水溫、酸鹼值、溶氧與導電度等重要指標，並即時上傳數據至監測平台，以即時掌握河川水質變化。

當監測數據顯示「連續2日、每日連續5小時以上溶氧低於0.3毫克/公升」時，環保局即啟動「死魚事件預警機制」，由沿岸清潔隊強化巡檢，確認有無人為排放汙染，並通知衛工處加強截流汙水處理設施操作，減輕生活汙水對河川生態與市民親水活動的影響。

環保局也配合北市「熱浪預警通報機制」，當出現連續高溫達36度以上3日（橙燈）或38度以上（紅燈）時，同步啟動死魚事件預警機制，前置部署風險防範。