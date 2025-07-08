快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島昨全面停航，一名印尼籍男子晚間因左手大拇指肌腱斷裂，需緊急後送至南竿就醫，馬祖海巡隊緊急出動巡防艇，冒險完成跨島緊急醫療轉送。圖／馬祖海巡隊提供
受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島昨全面停航，一名印尼籍男子晚間因左手大拇指肌腱斷裂，需緊急後送至南竿就醫，馬祖海巡隊緊急出動巡防艇，冒險完成跨島緊急醫療轉送。圖／馬祖海巡隊提供

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島海上島際間交通昨日全面停航，一名印尼籍男子昨晚因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至南竿就醫，海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊緊急出動巡防艇，冒險橫渡風浪，成功完成跨島緊急醫療轉送。

馬祖海巡隊表示，晚間18時許，海巡署第十一巡防區指揮部與北竿衛生所通報，指稱該名印尼籍外籍移工傷勢嚴重，需儘速送往南竿連江縣立醫院進一步診治。由於颱風影響導致直升機無法起降，海巡第十隊本於「人道救援、無國界」的精神，緊急調派PP-10072艇從南竿馳援北竿。

巡防艇於北竿白沙港接駁病患與陪同人員，並與金馬澎分署第一○岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局協力護送，全程以最大安全航速直奔南竿福澳港，抵達後，經岸巡、消防與醫院人員聯手，順利將病患接駁上岸，再由救護車送往連江縣立醫院治療。

馬祖海巡隊指出，馬祖地區四鄉五島交通仰賴定期客船，如遇停航或深夜突發病患，海巡即啟動緊急後送機制，在專業醫師評估下，全力協助鄉親及外籍工作者就醫，善盡第一線守護生命之責。

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島昨全面停航，一名印尼籍男子晚間因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至南竿就醫，馬祖海巡隊緊急出動巡防艇，冒險橫渡風浪，成功完成跨島緊急醫療轉送。圖／馬祖海巡隊提供
受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島昨全面停航，一名印尼籍男子晚間因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至南竿就醫，馬祖海巡隊緊急出動巡防艇，冒險橫渡風浪，成功完成跨島緊急醫療轉送。圖／馬祖海巡隊提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

民航局：8日馬祖可恢復飛航 國內線預計266架次疏運

受颱風影響旅客滯留 連江縣政府：軍機6架次明協助疏運

颱風丹娜絲影響...馬祖滯留2千旅客 最快8日起疏運

相關新聞

颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島海上島際間交通昨日全面停航，一名印尼籍男子昨晚因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至...

颱風吹倒42年南鯤鯓牌樓 信眾喊「王爺擋劫」國運籤早預言…解籤師：實屬大幸

難敵「丹娜絲」颱風16級強勁風力，位於台南北門、歷史悠久的國定古蹟南鯤鯓代天府於6日深夜傳出災損，矗立42年的12根千年檜木五門式大牌樓不敵強風倒塌，廟區亦嚴重積淹水。該事件不僅引發當地居民與信徒關注，有網友還發現這現象與今年初代天府所抽出的國運籤文不謀而合。

丹娜絲颱風遠離 農改場提醒：加強復育措施、病害防治

受丹娜絲颱風帶來風雨影響，南部多處農田發生積水及土壤鬆軟情形，為協助農民盡早回復農作生產並降低病蟲害風險，高雄區農業改良...

丹娜絲重創南部農產區 水果有影響？北農解答了

丹娜絲颱風6日上午出海，但挾帶狂風豪雨重創嘉義、台南等農產區。台北農產運銷公司今日交易量，蔬菜價格下降、水果價格稍有上升...

丹娜絲颱風強襲嘉義 台電基層不眠不休排坐吃便當趕搶修畫面曝光

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，已修復18萬戶，目前逾5萬戶待復電；臉書台電電力粉...

丹娜絲回馬槍！彰化1小時雨勢飆破100毫米 鹿港、福興列一級警戒

丹娜絲颱風剛走，但今天上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒，鹿港鎮、福興鄉在一小時內雨量已要飆破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。