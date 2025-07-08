颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島海上島際間交通昨日全面停航，一名印尼籍男子昨晚因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至南竿就醫，海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊緊急出動巡防艇，冒險橫渡風浪，成功完成跨島緊急醫療轉送。

馬祖海巡隊表示，晚間18時許，海巡署第十一巡防區指揮部與北竿衛生所通報，指稱該名印尼籍外籍移工傷勢嚴重，需儘速送往南竿連江縣立醫院進一步診治。由於颱風影響導致直升機無法起降，海巡第十隊本於「人道救援、無國界」的精神，緊急調派PP-10072艇從南竿馳援北竿。

巡防艇於北竿白沙港接駁病患與陪同人員，並與金馬澎分署第一○岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局協力護送，全程以最大安全航速直奔南竿福澳港，抵達後，經岸巡、消防與醫院人員聯手，順利將病患接駁上岸，再由救護車送往連江縣立醫院治療。