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丹娜絲颱風遠離 農改場提醒：加強復育措施、病害防治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
雨後高溫高濕為病害好發環境，圖為紅龍果濕腐病。圖／高雄農改場提供
雨後高溫高濕為病害好發環境，圖為紅龍果濕腐病。圖／高雄農改場提供

丹娜絲颱風帶來風雨影響，南部多處農田發生積水及土壤鬆軟情形，為協助農民盡早回復農作生產並降低病蟲害風險，高雄區農業改良場提醒農友，在天氣趨穩後，務必盡速排水、清園與病蟲害防治等復育工作，降低災後損失。

高雄農改場長羅正宗說，颱風挾帶大量水氣，田區積水若未及時排除，容易造成作物根系窒息受損，並誘發多種病害。果樹類作物應盡速檢查根系狀況，並排除積水，成熟果實應優先採收，以減少裂果與病果機會；連續開花結果的果樹亦建議適度疏果，避免消耗樹勢；若果園表土流失，根部裸露者應行客土，以保護根部，倒伏或傾斜植株應盡速扶正。

羅正宗說，短期葉菜及瓜果類作物亦應依受損程度採收或清除，避免影響後續植株健康與新植規畫。施肥方面，建議待土壤水分排除且植株回復後，再依作物生育階段進行追肥，原則上以「少量多次」方式施用，並可輔以葉面施肥提升吸收效率；尚未開花結果作物，可使用開根劑促進新根發育，加速生育恢復。

羅正宗提醒，颱風後作物容易出現傷口，加上南部高溫高濕氣候，為病害發生的高風險條件。紅龍果常見莖潰瘍病、濕腐病，與木瓜疫病、蔬菜疫病與細菌性軟腐病等，皆須特別注意。

農友應加強清園作業，移除病果與殘枝病葉，並配合使用經核准登記防治藥劑，施藥時須留意天氣變化與施藥濃度，並避免在高溫時段進行。此外高屏地區二期作水稻已陸續插秧，飛蝨類害蟲可能藉由氣流長距離遷入，應加強監測和防治工作。

高雄農改場呼籲，農友密切留意天氣與田間，適時調整農事操作，降低損失、穩定產量，若農友在災後復育及病蟲害防治有疑問，聯繫高雄農改場，相關人員提供技術協助。

豪雨過後，應加強園區排水，若後續無降雨之虞，可掀開畦面塑膠布，以利水分蒸發。圖／高雄農改場提供
豪雨過後，應加強園區排水，若後續無降雨之虞，可掀開畦面塑膠布，以利水分蒸發。圖／高雄農改場提供
飛蝨類害蟲可能藉由氣流長距離遷移入侵。圖／高雄農改場提供
飛蝨類害蟲可能藉由氣流長距離遷移入侵。圖／高雄農改場提供
雨後應加強清除落果及病果。圖／高雄農改場提供
雨後應加強清除落果及病果。圖／高雄農改場提供

丹娜絲颱風

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